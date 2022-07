Zaspali snad? Islanders zatím nepřivedli jediného hráče

Budíček! New York Islanders jako by zaspali a ani nevnímali, že se rozběhl trh s volnými hráči. Za celou dobu, co je trh otevřen, nepřivedli jediného hráče. Kádr, který v minulé sezoně zklamal, zůstal stejný.

Vypadá to přinejmenším podivně. Jediné dvě významnější transakce, které v kádru Islanders v červenci rezonovaly, byly podpisy beka Sebastiana Aha a podškrtnutí vstupního kontraktu s Callem Odeliusem. Nic víc.

Čekalo se přitom, že Lou Lamoriello, generální manažer organizace z Long Islandu, půjde tvrdě po Johnnym Gaudreauovi. Nakonec se ukázalo, že jedinými vážnými zájemci byli Devils a Blue Jackets.

Islanders po drobném šikulovi pochopitelně uvažovali, nicméně než se rozhodli, byl fuč. Stejně jako spousta dalších útočníků, kteří by se do kádru určitě hodili. Namátkou Andre Burakovskij, Ilja Michejev, Mason Marchment či Ondřej Palát. V kádru by se rozhodně neztratil ani Max Pacioretty, jehož se Vegas zbavili téměř zadarmo.

Mnoho fanoušků se tak začíná ptát, co s tím? Jestli Isles potřebovali někde zvýšit konkurenci, byl to právě útok. Nic se však neděje. Nic oficiálního, ba ani náznaky či spekulace.

I proto začíná narůstat kritika na osobu Lamoriella. Kupříkladu novinář Chris Botta, jehož specializací jsou právě Islanders, napsal: „Lamoriellovi se něco povedlo, něco ne. U kormidla už je čtyři roky a všichni hráči, kteří patří mezi klíčové, jsou dílem minulého generálního manažera. Výborným Lamoriellovým tahem byl Trotz, kterého ale stejně vyhodil.“

Nic takového však nechce slyšet majitel Islanders Jon Ledecky. „Louovi věříme,“ řekl před pár dny. „Kdo jiný by měl na Long Island vrátit Stanley Cup, když ne on.“

Lamoriellovi mezi fanoušky nepřidává ani fakt, že není schopen přivést velké jméno. John Tavares? Odešel si splnit sen do Toronta. Artěmij Panarin? Upřednostnil jednoho z největších rivalů. Johnny Gaudreau? Druhý nejproduktivnější hráč ligy a žádná velká snaha o něj. J. T. Miller? Požadovaná protihodnota byla prý příliš velká.

Nejeden příznivec Isles se ptá, kam vlastně jeho tým míří.

