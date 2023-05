Zasloužená odměna pro veterána! „MoJo“ zůstává v Minnesotě

V NHL už si toho prošel spoustu. Minnesota mu ale sedla, a tak Marcus Johansson v úterý podepsal dvouletou smlouvu. Pro Wild jde o poměrně levný podpis za spolehlivého hráče, pro Johanssona, kterému se v kruzích NHL říká MoJo, zase klid pro další dvě sezony.

Dvaatřicetiletý útočník, který se 1. července mohl stát volným hráčem, do Minnesoty přišel v rámci výměny s Washingtonem za volbu ve třetím kole draftu NHL v roce 2024. V té době Capitals rozprodávali a Johansson měl být jen dalším hráčem do počtu.

Bylo to však přesně naopak. Johansson se chopil role lídra, a to jak mimo led, tak na něm. Bylo to potřeba, jelikož Wild bojovali o co nejlepší umístění, ale chyběl jim Kirill Kaprizov. V dresu Wild z toho bylo 18 bodů (6 gólů, 12 asistencí) ve 20 zápasech, v šesti utkáních play off pak vstřelil dvě branky.

V pondělí, tři dny poté, co Wild vypadli po prohře 4:1 s Dallasem v šestém utkání, řekl, že je otevřený návratu do týmu. Značí to tedy, že se prodloužení stalo z ničeho nic a velmi rychle.

„Celé jsem si to tady oblíbil,“ řekl Johansson. „Je to neuvěřitelný tým. Jsme zklamaní, měli jsme si vést lépe. Od prvního dne jsem se tu cítil skvěle. Neuvěřitelná parta kluků i trenérů. Tady prostě chcete hrát.“

Johansson působí v Minnesotě podruhé. V sezóně 2020/21 nasbíral v dresu Wild 14 bodů (6 gólů a 8 asistencí) v 36 zápasech poté, co byl získán v rámci výměny s Buffalem za Erica Staala.

„Jeho setrvání nám opravdu pomůže,“ myslí si generální manažer Wild Bill Guerin. „Myslím, že mezi ním a Mattem Boldym vznikla hodně dobrá chemie. Vypadá jako jiný hráč, než když jsme ho měli předtím. Na jaře byl neskutečný, takže jsme z toho podpisu nesmírně nadšení.“

Wild také řeší možnost prodloužení smlouvy s obránci Johnem Klingbergem a Mattem Dumbou a útočníky Gustavem Nyquistem a Oskarem Sundqvistem.

