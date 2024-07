Zase s kámošem, zase úspěšní? Monahan se moc těší na Gaudreaua

Sean Monahan a Columbus Blue Jackets? Sám hráč to vidí jako perfektní spojení. Než 1. července podepsal pětiletou smlouvu, 29letý centr si vzal pár chvil na rozmyšlenou. A když si vše dal dohromady, zjistil, že tohle fakt chce.

„Nejvíc se těším na to, že se připojím k týmu, jehož úkolem je zlepšovat,“ řekl Monahan. „Je to šance pomoci změnit situaci a být s týmem co nejdříve konkurenceschopný.“

Monahan, hráč s více než 750 zápasy v základní části NHL, má díky tomuto kroku také šanci znovu se setkat se svým dobrým přítelem a bývalým spoluhráčem z Calgary Johnnym Gaudreauem.

Gaudreau, který hrál po boku Monahana devět sezon v týmu Flames, podepsal s Blue Jackets smlouvu jako nechráněný volný hráč v červenci 2022.

„Opravdu se těším, že budeme opět spoluhráči,“ dodal Monahan. „Johnny má motivaci prožít velkou sezónu a být důležitou součástí týmu a já jsem nadšený, že budu mít příležitost znovu oživit chemii, kterou jsme měli téměř deset let. Je to úžasný spoluhráč, člověk a kamarád. Těším se na těch dalších pět let."

Columbus, který si naposledy zahrál play off v ročníku 2019/20, má v Monahanovi respektovaného hráče a zkušeného útočníka. Na šestého hráče draftu 2013 se bude spoléhat, že pomůže Blue Jackets vést na ledě i mimo něj.

„Od doby, co jsem tady, jsme mluvili o tom, že chceme naši skupinu doplnit o vůdčí osobnost a v jednom i špičkového útočníka, a myslím, že obojího jsme dosáhli tím, že jsme mohli podepsat Seana,“ řekl Don Waddell, GM týmu. „Je to centr první lajny, má skvělou historii.“

Monahan bude mít v prvním roce svého působení v Columbusu na tribunách dlouholetou i novou podporu. Největší událostí jeho sezony totiž bylo, když 27. května přivítal s manželkou Brittany své první dítě.

„Bylo to úžasné a dalo mi to úplně nový pohled na život,“ řekl Monahan. „Moc se těším, až ho budu vychovávat v Columbusu, obklopen skvělými přáteli. Navíc je to blízko k rodině, aby mohla chodit na zápasy.“

