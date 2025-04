Zase on! Pastrňák zvednul prapor Bruins, zapsal pět bodů. Neuvěřitelný hráč, zní z kabiny

Po více než třech týdnech temnoty se hokejisté Bostonu Bruins konečně dočkali – sérii deseti porážek uťali výhrou 5:1 nad Carolinou na domácím ledě TD Garden. A nebylo to jen tak. Tím, kdo se opět postavil do čela a potáhl tým k vítězství, byl David Pastrňák, který si připsal hattrick s celkem pěti body na kontě. „Je zábava vyhrát zápas a vidět Garden šťastnou, veselou a hlučnou. Dneska byla skvělá podpora,“ řekl po utkání český útočník, který působil jako opravdový lídr. „Bylo to těžké období, ale jsem na tým pyšný. Dneska tam byl vidět náš zápal i odhodlání.“

Pastrňák se rozjel hned od začátku – asistoval na první dva góly, které dali Morgan Geekie a Elias Lindholm, a v první třetině tak Bruins odskočili do vedení 2:0. Potom to vzal do vlastních rukou. Nejprve ve druhé třetině procpal puk mezi tyčku a Andersenovo rameno, ve třetí pak nejdřív zakončil z voleje ze slotu a nakonec hattrick završil kličkou, která brankáře úplně rozhodila. „Je neuvěřitelný hráč,“ uznal Lindholm. „S Geekiem si skvěle rozumějí, byla radost s nimi hrát.“

Dvojice Pastrňák – Geekie byla ve velké pohodě, společně s Lindholmem nasbírali dohromady 11 bodů a řádili v útočné třetině. Brankář Jeremy Swayman si mezitím připsal 100. výhru v NHL, chytil 39 střel z 40 a jen 55 vteřin před koncem ho připravil o čisté konto Justin Robidas. „Dlouho jsme nedostávali výsledky, které bychom si zasloužili, což je těžké. Ale dneska jsme ukázali, co v nás je. Jsem na kluky pyšný,“ pochválil spoluhráče Swayman.

David Pastrňák opět potvrdil, že patří ke hvězdám ligy. Letos dosáhl už na 40 gólů, popáté v kariéře – a to v historii Bruins zvládli jen tři hráči. Phil Esposito to zvládl sedmkrát, Rick Middleton pětkrát a teď se k nim přidal i český forvard. „Viděl jsem ho od prvního dne,“ řekl dočasný hlavní kouč Joe Sacco. „Měl několik neuvěřitelných sezón a fakt, že dokáže produkovat i v letošní situaci, o něm hodně vypovídá – nejen jako o hráči, ale i jako o člověku.“

Podle Sacca je Pastrňák jedním z těch, kteří se nezastavují. „Skvělí hráči chtějí pořád víc a víc. A to on dělá. Dneska si vzal ten zápas do vlastních rukou.“ A jak dodal: „On se prostě vidí jako někdo, kdo chce táhnout ofenzivu, a přesně to dneska dělal.“

Pastrňák se letos dostal už na 90 bodů, a to počtvrté ve své kariéře. Tím vyrovnal klubovou legendu Raye Bourquea. V historii Bruins mají více devadesátibodových sezón jen Esposito (7), Bobby Orr (6) a Middleton (5). A forma českého útočníka roste – od začátku roku nasbíral v 38 zápasech 56 bodů (26+30). „Nikdy nebudu brát jediný den jako samozřejmost. Jsem poctěný, že můžu nosit tenhle dres a hrát za tuhle organizaci a město. Je to úžasné,“ prohlásil Pastrňák.

Týmová radost ale měla trpký podtext – Boston byl totiž i přes výhru vyřazen z bojů o play-off kvůli výhře Montrealu. „Porazili jsme opravdu dobrý tým, který je v play-off, takže to by nám mělo zvednout sebevědomí,“ řekl Pastrňák. „Je těžké, že už zbývá jen pět zápasů, ale je to realita. Musíme sezónu dohrát důstojně a dobře se z toho pocitu odrazit.“ Bruins tak mají poslední příležitost dohrát sezónu se ctí – už v dalším utkání na ledě Buffala.

