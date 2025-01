Zaplatí za to, vůbec neměl odejít po svých, slibuje Foligno soupeři peklo. Chce mstít zranění kapitána

Až se v noci na neděli proti sobě postaví hokejisté Nashvillu a Minnesoty, může se hned na začátku zvrhnout tento souboj v lov na Zacharyho L'Hereuxe. Alespoň v tomto smyslu hovoří Marcus Foligno, který L'Hereuxovi nezapomněl silvestrovský hrubý faul na kapitána Jareda Spurgeona, jenž od té doby kvůli zranění nehraje.

„Vůbec neměl z Xcel (arény Minnesoty) odejít jen tak po svých, když (Spurgeon) také nemohl,“ rozzlobil se Foligno při vzpomínce na silvestrovské utkání mezi Minnesotou a Nashvillem. Volil nebývale ostrá slova, kterým se ale nelze divit.

Co se přesně stalo? Ve druhé třetině při dojíždění puku k zadnímu mantinelu v pásmu Minnesoty L'Hereux zezadu podkopl svou nohou Spurgeona a tělem jej ještě nasměroval proti hrazení, do něhož kapitán Wild nekontrolovatelně vrazil nohama napřed.

Podkopnutí, v zámoří trestané jako slew-footing, je obzvlášť nečistá hra, při které hrozí zranění faulovaného především kvůli tomu, že padá na led zády napřed. Jedná se o faul, který může být podle závažnosti posouzen mnoha způsoby. Od dvouminutového trestu přes pětiminutový, až po vyloučení do konce zápasu.

Právě to potkalo L'Hereuxe, jenž dostal trest ve hře a zápas pro něj skončil. Následně dostal třízápasovou suspendaci, což ale podle mnohých, včetně Foligna, nebylo dostatečné.

A tak, podle jeho slov, v sobotu musí přijít odplata. Té se totiž před pár týdny vyhnul. „Když vidíte, že člověk hraje zákeřně, je třeba na to odpovědět,“ řekl Foligno podle webu The Athletic. „Ta věc s L'Heureuxem je do očí bijící, snaha ublížit člověku. Nejsme v osmdesátých nebo devadesátých letech, kdy vám v předbrankovém prostoru projde všechno,“ zlobil se.

„V Nashvillu mají spoustu kluků, kteří rozumí kodexu a ví, co se nedělá, ale tenhle mladík tomu nerozumí. Je to frustrující. Za tuhle hru bude platit. Jsem si jistý, že se bude muset někomu zodpovídat,“ přislíbil, že z toho L'Hereux jen tak nevyvázne.

Jednadvacetiletému L'Hereuxovi není nečistá, mnohdy až zákeřná, hra rozhodně cizí. Už mezi juniory v QMJHL byl devětkrát suspendován! A to včetně desetizápasového trestu za to, že vklínil svou hokejku mezi plexiskla, aby píchl do diváka. Další suspendace dostal například za krosček do obličeje či napadení brankáře. V AHL pak vyfasoval dvě suspendace. NHL však k těmto předchozím trestům z jiných soutěží nepřihlíží, a tak hrubý faul na Spurgeona nebyl potrestán vyšším trestem, který by si vzhledem ke svému životopisu mladý Kanaďan nejspíš pro výstrahu zasloužil.

„Podkopnutí je v mnoha sportech špinavá hra. Nevím, možná v UFC to můžete udělat,“ poznamenal Foligno. „Když člověk v tomto smyslu překročí hranici, je třeba přijmout nějaká opatření. Ano, byl suspendován, ale my jsme přišli o Spurgeona. Byla to špinavá hra. Mělo by to být víc zápasů,“ dodal popuzeně.

