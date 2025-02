Zaplatí, nebo vymění? Canucks váhají s Boeserem

Ve Vancouveru opět panuje napětí. Brock Boeser stále nemá nový kontrakt a jednání se podle všeho neposouvají správným směrem. Klub se dostal do nepříjemné situace, protože zatímco jejich 27letý střelec hraje v posledním roce smlouvy s platem 6,65 milionu dolarů, platový strop NHL brzy výrazně vzroste. Boeser, který loni zaznamenal 40 gólů a letos je s 18 trefami druhý nejlepší střelec týmu, bude na trhu žádaným zbožím.

Expert TSN Darren Dreger situaci komentoval slovy, že Boeser bude požadovat velmi lukrativní smlouvu – pravděpodobně vyšší, než jakou mu Canucks budou chtít nabídnout. A podle insidera Ricka Dhaliwala je Boeserova trpělivost na hraně. Na nový kontrakt čeká už sedm měsíců, zatímco klub nedávno bez váhání přivedl a ihned dlouhodobě podepsal obránce Marcuse Petterssona. Tento krok podle Dhaliwala jasně ukazuje, že Boeser není pro vedení takovou prioritou.

Generální manažer Patrik Allvin k celé situaci zaujal vyhýbavý postoj. „Stále ho vyhodnocujeme. S jeho agentem mám skvělý vztah a až přijde správný čas, rozhodneme se,“ řekl na tiskové konferenci. „Musí to dávat smysl pro obě strany. A cokoliv se může stát, klidně i zítra.“

Jinými slovy – Canucks Boesera zatím nijak nepojistili a možnost výměny je stále ve hře. Otázkou je, jak dlouho si to ještě mohou dovolit.

Satiar Shah ze Sportsnet patří mezi experty, kteří vidí v trejdu nejpravděpodobnější scénář. Pokud by se Vancouver propadl z playoff pozic, klub by mohl raději získat protihodnotu, než riskovat, že Boeser odejde bez náhrady.

A pokud k výměně dojde, Canucks si nejspíš budou chtít přijít na slušný balík. Shah naznačil, že vedení hledá útočníka ve věku kolem 25 let, který by zapadl do jádra týmu. Hlavní výhodou Vancouveru je nyní dostatek prostoru pod platovým stropem, takže mohou absorbovat větší smlouvu výměnou za kvalitního hráče.

Přitom si Canucks teoreticky mohou Boeserovu smlouvu dovolit. Platový strop NHL se během následujících tří let zvýší až na 113 milionů dolarů. Přesto se zdá, že Vancouver má na mysli určitou částku, za kterou by byl ochoten Boesera udržet – a ta možná nebude stačit.

Pokud by měl Boeser požadovat 8–9 milionů ročně, sáhne Vancouver raději po jiné variantě? Nejistota ohledně trhu pro špičkové střelce dělá z této situace složitý rébus. Jakmile se otevře trh volných hráčů, může být pozdě. Pokud Canucks Boesera neprodlouží, měli by se alespoň pokusit vyměnit ho za odpovídající posily.

