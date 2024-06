Zápasy proti hráčům z NHL mi dodaly sebevědomí, hlásí talentovaný Helenius

Zářil na mistrovství světa juniorů, mistrovství světa do 18 let a neztratil se ani v seniorské reprezentaci. Konsta Helenius toho v uplynulé sezóně stihl opravdu hodně. Nyní nadějný finský útočník vyhlíží draft do NHL.

Osmnáctiletý finský útočník si zahrál i na světovém šampionátu v Česku, kde posbíral cenné zkušenosti v duelech proti ostříleným borcům se zkušenostmi z NHL. „Hrajete proti mužům a proti hráčům NHL. Vidíte, jak se hraje v NHL. Dodává vám to sebevědomí. Dává mi to jistotu, že proti nim mohu hrát i v příští sezoně,“ popsal rodák z městečka Ylöjärvi.

Osmnácté narozeniny oslavil den po začátku šampionátu a stal se nejmladším finským hráčem, který se dostal do národního týmu Suomi pro mistrovství světa.

„Hrát za národní tým je výjimečné. Ve Finsku se na vás všichni dívají. Moji přátelé, moje rodina. Všichni. Naučil jsem se spoustu věcí. Ne jednu velkou věc, ale spoustu malých věcí. U hráčů NHL sleduji, co dělají na ledě, a snažím se to přenést do své hry. Měli jsme v týmu spoustu skvělých kluků. Je příjemné se k této skupině přidat,“ neskrýval junior své nadšení.

Na mistrovství světa odehrál nakonec čtyři duely, během kterých posbíral jednu asistenci. Průměrně na ledě strávil přes třináct minut za zápas a celkem absolvoval 67 střídání. Během zápasů i tréninků zaujal některé své spoluhráče.

„Myslím, že je skvělý. Má spoustu kvalitních dovedností. Myslím, že je jedním z nejmladších, kteří kdy hráli za finský národní tým na tomto turnaji. To o něčem vypovídá. Určitě bude vzrušující sledovat, kam se v létě dostane a jak se mu bude dařit, protože si myslím, že je to skvělý hráč. Má spoustu schopností. Dobře vidí situace na ledě. Umí hrát. Je to dobrý bruslař. Na svou výšku je také dost silný. Myslím, že jednou bude skvělým hráčem v NHL,“ chválil jej obránce Detroitu Olli Määttä.

„Bude z něj prostě skvělý hokejista, to se pozná. To, co předváděl během celé sezony, odehrál tolik zápasů, všechny turnaje a ligu. Bude mít opravdu dobrou kariéru. Když ho poznáte, je to takový milý kluk, vtipálek. Taky je s ním sranda. Mám z něj radost. Fandím mu. Doufám, že se mu bude dařit. Je to dobrý kluk,“ popsal kapitán Finska Mikael Granlund.

Kam však povedou další kroky nadějného finského útočníka? To se uvidí koncem června, kdy se bude v Las Vegas konat výběr nováčků. „Moje sezóna byla dlouhá. Odvedl jsem velký kus práce, snažil jsem se zapracovat na svých slabých stránkách. Teď se blíží důležité léto, blíží se draft. Samozřejmě na něj myslím, ale když hrajete hokej je to vaše práce a myšlenky na draft jdou do pozadí. Prostě se budu snažit ukázat to nejlepší, co umím, a uvidíme,“ vzkázal Konsta Helenius.

