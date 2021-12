Zápasů v NHL ubývá. Vrátí se Ovečkin s Capitals na výsluní?

NHL stále nezastavuje, i když počet zápasů už drasticky klesá. Dnes se mělo hrát osm utkání, ale kvůli covidu se nakonec hrají pouhé čtyři. Hned dva duely odstartují ve večerních hodinách, v jednom z nich se utkají Islanders a Vegas, ve druhém Winnipeg a St. Louis. Další dva souboje pak začínají v 1:00, New Jersey zkusí zastavit rozjetý Pittsburgh a Washington na svém ledě přivítá Los Angeles. Posunou se Capitals na první místo ligy?

Islanders a Vegas změří síly již podruhé v sezoně, přičemž úvodní střetnutí se více vydařilo Ostrovanům, kteří soupeři z města hazardu dokonce nedovolili ani jednu branku a zvítězili 2:0. Aktuálně jsou ale na lepší vlně Golden Knights, jenž drží šňůru čtyř výher v řadě, díky čemuž se posunuli na páté místo Západní konference. Ani newyorský celek na tom v poslední době není zle, avšak daří se mu jen v domácím prostředí, protože ve své nové UBS Areně vyhrál poslední dva duely. Protáhne šňůru výher?

Souboj Stíhaček a Blues nemá jasného favorita, i když v lepším rozpoložení se určitě nachází St. Louis. To v posledních pěti zápasech čtyřikrát vyhrálo, navíc už letos Winnipeg jednou dokázalo porazit. Dnešní domácí naopak po návratu na svůj stadion trápí bídné výsledky, protože zde prohráli obě své střetnutí, ještě k tomu pořád chybí kapitán Blake Wheeler. Jeho roli důstojně zaujímají Pierre-Luc Dubois či Nikolaj Ehlers, kteří v předchozích dvou porážkách byli skoro u všech gólů. Jak se říká, do třetice všeho dobrého, takže pokud obstarají nějaké branky i dnes, klidně to může na vítězství stačit.

Ve třetím duelu dnešní noci se setkávají absolutní protiklady. New Jersey z posledních desíti zápasů vyhrálo jen jeden jediný, zatímco Pittsburgh se nachází na vítězné vlně, která čítá už šest utkání. Favorit je tedy jasný, ale Devils se určitě pokusí o překvapení. Na Tučňáky přece jen už letos jednou našli recept, k čemuž přispěl dvěma brankami Andreas Johnsson. Ten sice nebodoval už čtyři zápasy, ale třeba mu to proti Pittsburghu bude lepit i tentokrát.

Ve stejný čas nás čeká atraktivní souboj mezi Washingtonem a Los Angeles. Oba týmy jsou na tom v poslední době dost podobně, protože nemohou zahájit vítěznou šňůru, ale pořád se jim daří odvracet šňůru proher. Alex Ovečkin i přes horší formu jeho týmu sbírá body jako na běžícím páse, avšak z prvního místa produktivity ho sesadilo edmontonské duo Connor McDavid – Leon Draisaitl. Na ně nyní ztrácí dva body, ale vzhledem k jeho formě by je dnes mohl bez problémů dohnat a klidně dokonce i předehnat. Jonathan Quick v bráně Kings ale udělá všechno, aby mu v tom zabránil.

20:00 New York Islanders – Vegas Golden Knights

21:00 Winnipeg Jets – St. Louis Blues

01:00 New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins

01:00 Washington Capitals – Los Angeles Kings

