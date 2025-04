Zápas pravdy pro Flames. Lomberg burcuje kabinu: Jsme v play-off režimu!

Jasná zpráva pro kabinu Flames přišla od hráče, který ví, o čem mluví. Ryan Lomberg, veterán a vítěz Stanley Cupu s Floridou, poslal směrem ke svým spoluhráčům jednoduchý, ale silný vzkaz – nenechte se rozhodit a věřte.

„V roce, kdy Florida došla do finále, jsme se do play-off dostali jako úplně poslední tým,“ připomněl Lomberg před domácím zápasem Calgary proti Vegas. „Z té sezóny se dá hodně naučit, o tom s klukama mluvím pořád. Jakmile se tam dostaneme, budeme v dobré pozici. Tlak bude na té druhé straně. My jsme už teď v tom módu – myšlení, návyky, přístup. Už jedeme jako v play-off.“

Právě kvůli téhle mentalitě si ho Flames po jeho odchodu z Floridy stáhli jako volného hráče. Kdysi nedraftovaný útočník začínal v organizaci Calgary už v roce 2015, NHL si poprvé zahrál o tři roky později právě v dresu Flames.

Teď se vrátil jako vítěz Stanley Cupu – a hlavní trenér Ryan Huska jeho roli v kabině vyzdvihuje od začátku sezony. „Prošel si tím, změnil se a vyspěl jako hráč. A to je nesmírně důležité,“ pochválil Huska. Lombergův přístup měl podle něj inspirovat hlavně mladé, a přesně to teď dělá – v období, kdy Flames nečekaně bojují o play-off.

V pátek večer nechal Lomberg po očku radostně proletět pěst vzduchem. Důvod? Minnesota prohrála s Islanders, a tak šance Calgary zůstává živá. „Asi to do nás vlilo trošku naděje navíc. Člověk si uvědomí, že to opravdu jde,“ přiznal. Calgary na Wild ztrácí pět bodů, ale má dvě utkání k dobru – a co je nejdůležitější, v pátek je čeká přímý souboj právě s Minnesotou. Domácí duel na Saddledome tak může být klíčovým bodem sezony.

Pozitivní impuls vnímá i obránce Rasmus Andersson. „Jasně, že se o tom bavíme. Jsme lidi. Máme to teď tak trochu ve vlastních rukou. Ale když to tak je, tak s tím musíme naložit. Můžeme koukat na výsledky ostatních, ale musíme se hlavně soustředit na sebe.“

Veterán Blake Coleman už dřív spočítal, že Flames budou muset vyhrát minimálně šest z posledních osmi zápasů. Tuhle fázi odstartovali čtvrteční výhrou 4:1 nad Anaheimem, a teď je před nimi série zápasů, která rozhodne o všem. Huskův apel je přitom jasný – nedívejte se daleko dopředu, soustřeďte se na to, co máte ve svých rukou. „Pořád si říkáme: kontrolujte, co můžete. A to jediné, co máme pod kontrolou, je to, jak nastoupíme, s jakým přístupem a s jakou pracovitostí půjdeme na led.“

