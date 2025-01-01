Zámořskou optikou: Pastrňák udělá 115 bodů. A jak vidí další Čechy experti Hockey News?

15. září 15:00Jiří Lacina
Už tím, že česká hokejová kolonie v NHL je rok od roku střídmější, míváme tendenci si naše borce idealizovat. Hráče na začátku cesty s dvoucestným kontraktem už vidíme v NHL, z průměrných děláme hvězdy, u špičkových přehlížíme nedostatky.
Skutečně relevantní a objektivní obrázek vám proto dá někdy spíš pohled zvenčí. Magazín The Hockey News nedávno vydal podrobného průvodce nadcházející sezónou. Vedle jiného tipují možné sestavy a produktivitu jednotlivých hráčů.
Jak si stojí jejich optikou Češi?
Dostál, Vejmelka jistoty, co ostatní?
V souvislosti s Lukášem Dostálem se v Anaheimu zmiňuje „nová éra“. „John Gibson byl vyměněn, čímž zakončil coby nejdéle sloužící Kačer dvanáct let v Anaheimu. Lukáš Dostál je nyní nezpochybnitelnou brankářskou jedničkou,“ píšou v THN.
Krýt záda by mu měl Petr Mrázek, který podle odhadu dostane asi třicet zápasů. Až variantou číslo tři má být Fin Ville Husso.
České duo se bohužel sejde i v Utahu. Bohužel proto, že bychom asi radši viděli Čechy, jak si vzájemně nekonkurují a nepřipravují se o místo. Karel Vejmelka odchytal loni průlomový ročník a zaznamenal svá nejlepší čísla. Podepsal pětiletý kontrakt.
Jelikož status Connora Ingrama zůstává s ohledem na zápis do asistenčního programu nejistý, otevírá se prostor pro Vítka Vaněčka. Podle THN by mohl reálně plnit funkci dvojky.
Pozice Dana Vladaře ve Philadelphii je tipována jako číslo dvě, ale hodně bude záležet na vývoji. Do hry vstupuje víc proměnných, včetně zranění konkurentů. Situace může být hodně otevřená.
Kuba Dobeš je v Montrealu odhadován jako dvojka, bude ale muset dokázat, že „může být spolehlivým záskokem ve velké lize na plný úvazek“. Šestnáct startů bylo nadějných, ale zatím je to málo.
Pastrňák udělá 115 bodů
Největším českým hvězdám experti věří. Davidu Pastrňákovi (na snímku) věští po 106 bodech 115 bodovou sezónu. Druhý v týmovém pořadí Elias Lindholm by měl zapsat jen 54 bodů. To by byl skutečně brutální rozdíl (loni Pastrňák 106 a druhý Geekie 57). Pastrňák je ve 29 letech na vrcholu sil, zda si ale dokáže doslova sám uhrát 115 bodů, což by byl jeho nový osobák, bude opravdu zajímavé sledovat.
Také postavení Martina Nečase není zpochybňováno, byť kolem českého útočníka bylo možné číst ledacos (včetně toho, že je opět kandidátem na výměnu). Podle THN si udrží flek v první lajně a se 75 body bude za MacKinnonem a Makarem třetí v bodování Colorada. Nelson, Landeskog, Lehkonen nebo Ničuškin jsou s odstupem naskládáni až za ním.
Nečas potřebuje přesvědčit. Po sezóně mu končí smlouva a v posledním play off neudělal dost proto, „aby z něj klub už v létě udělal boháče,“ jak psal před startem bojů o pohár místní tisk v Denveru.
Hertlovi předpovídají THN 62 bodů, což by měla být po Marnerovi (103) a Eichelovi (96) třetí nejlepší cifra ve Vegas. Série zdravotních problémů Filipa Chytila vyvolává spoustu nejistoty. Ve Vancouveru je psán do druhé lajny, s vizí matných 30 bodů. Jirka Kulich je tipován na třetí lajnu, ale měl by se zlepšit na 38 bodů (loni 24). Ondřej Palát by měl nasbírat 33 bodů.
U obránců asi není moc co řešit. Filip Hronek i Radko Gudas si nejspíš své pozice udrží. O tom nepochybujeme doma ani v zámoří.
Zajímavější je pohled na hráče „na hraně“.
A začneme zrovna u beků. David Jiříček by si prý zasloužil víc prostoru a v hierarchii beků Minnesoty je řazen jako šestý. O Davidu Špačkovi není zmínka. Že by se Matěj Blümel prosadil do kádru Bostonu, s tím Hockey News nepočítají. Adam Klapka a Ivan Ivan budou bojovat o každý zápas, ale první by mohl nasbírat 26 bodů, druhý 14.
Doufejme, že minimálně s Blümelem expertům THN tip nevyjde. Pokud si někdo zaslouží po třech letech trpělivého života na farmě šanci, pak on.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.