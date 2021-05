Zámořské El Clásico. Dva historicky nejúspěšnější kluby znovu proti sobě

Nikde neprožívají hokej víc než v Kanadě. Fanoušci si ty bitvy užívají. Naší redakcí se kdysi vedla tímto směrem diskuse. Bývalý kolega třeba pořád sní o finále Edmonton – Toronto. Montreal by se s Javorovými listy s ohledem na umístění v jedné konferenci ve finále utkat nemohl, samotná srážka kdekoli v play off by ale byla skvělá, říkali jsme si.

Tzv. původní šestka čítala v letech 1942-67 Boston, New York Rangers, Detroit, Chicago, Toronto a Montreal. Canadiens fungovali už sedm let před vznikem NHL, tradiční klub se zrodil v roce 1910. O šest let později, rok před ustavením slavné ligy, vyhráli svůj první Stanley Cup.

Toronto existuje od roku 1917, původně jako Arenas, pak St. Patricks, v roce 1927 jim dal nový majitel, legendární Conn Smythe, název Maple Leafs. Hala Maple Leafs Gardens patřila mezi nejkultovnější stánky zámořské historie; Wayne Gretzky ji označil za nejúžasnější arénu, ve které kdy hrál. Pokud si s ní nějaké stavba nezadá, je to původní montrealské Forum.

I když je dnes leccos jinak, Toronto a Montreal jsou pořád špičkové značky.

Živoucí hokejová historie.

Jakkoli zní ten plurál zvláštně – skutečné hokejové Mekky.

Na jejich trofejích už sedí vrstva prachu, přesto jde pořád o úctyhodné záznamy. 24 Stanley Cupů proti 13. Montreal jednou před založením NHL, 23x v rámci NHL. Naposledy v roce 1993. Toronto je s třinácti triumfy aktuálně nejdelším čekatelem, naposledy slavilo v roce 1967. Můžete se mu proto vysmívat, anebo si uvědomit, že drtivá většina mužstev vstoupila do ligy dávno po tomto roce.

Pokud odhlédneme od naprosté prehistorie (původní Ottawa*, Montreal Maroons, Wanderers), šlo až do roku 1970, kdy se zrodili Vancouver Canucks, o jediné kanadské týmy v lize. Mimochodem, jde také pořád o dva nejúspěšnější týmy. Třetí je co do počtu Stanley Cupů Detroit, který vyhrál jedenáctkrát. Boston a Chicago mají titulů šest, Rangers jen čtyři. Z nových organizací jsou na tom nejlépe Edmonton a Pittsburgh (oba po pěti).

Toronto i Montreal spolu sehrály bezpočet bitev, díky rozšiřující se NHL se ale v play off utkají poprvé od roku 1979, to je po neuvěřitelných 42 letech. Favoritem je Toronto, které doufá, že zlomí nepřízeň osudu. Poslední sérii play off vyhrály Javorové listy v roce 2004. Pokud letos nezvítězí, překonají rekordní pohárovou „čekačku“ Jezdců (1940-94), jejichž 54 let právě vyrovnávají.

Dosud proti sobě oba týmy stály v play off patnáctkrát. Montreal vede 8:7. Poslední setkání z roku 1979 bylo jeho jasnou záležitostí, parta kolem Guy Lafleura tehdy vyhrála 4:0 a po finálovém triumfu nad Rangers (4:1) došla až na samý vrchol. Žádný z nynějších hokejistů nebyl tehdy ještě na světě, veterán Joe Thornton se narodil v létě, tedy o několik měsíc po.

„Už jen nastoupit proti nim je vždycky výjimečný pocit, ale hrát proti nim první kolo play off? Něco takového se dlouho nestalo, užijeme si to,“ slibuje brankář Jake Allen.

Série Toronta s Montrealem odstartuje v noci na pátek.

* Na spojitost mezi původními a novodobými Senators, zda jde z historického hlediska o jeden klub, jsme před lety dokonce vznesli dotaz na tiskového mluvčího NHL. Odpověď byla diplomaticky zamlžená a nejednoznačná.

