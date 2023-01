Záložní gólman na scénu! V Edmontonu se splnil sen

Někteří to brali jako absence úcty k soupeři, druzí gesto chválili. Těsně před koncem zápasu Edmontonu proti Chicagu, který byl dávno rozhodnutý, poslali Oilers do brány záložního gólmana, aby mu splnili sen nastoupit v NHL.

Matt Berlin je pětadvacetiletý gólman, který studuje na University of Alberta, kde také za tamní hokejové mužstvo chytá. Jeho statistiky nejsou nijak slavné, nicméně v organizaci je dobře známý.

Už v minulé sezoně totiž dělal záskok. Tehdy si ale užíval zápas jen na tribuně a čekal, jestli se nestane velká náhoda. Ale včera? To už byla jiná káva.

„Když se mi ozvali, že by to po mně zas potřebovali, myslel jsem si, že půjdu na tribunu. Pak mi ale napsali podruhé, že se změnily plány a že půjdu na lavičku,“ popisoval Berlin hektický den. „Celý den byl bláznivý, ale jho závěr? Na to nezapomenu do konce života.“

Berlin pochopitelně naráží na to, že si splnil sen. Do konce zbývaly dvě a půl minuty. Dostal rozkaz, šel do brány a jen koukal, co se to děje. Dokonce si zapsal jeden zákrok, což publikum náležitě ocenilo.

„Myslel jsem si, že si dělají srandu. Ale do konce zbývaly tři minuty a trenér mi řekl, ať se nachystám. Stihnul jsem se trošku protáhnout a nadechnout a šel jsem tam. Srdce mi létalo jako bláznivé, pak to ale bylo v pohodě,“ usmíval se.

Je důležité podotknout, že v té době svítilo na kostce skóre 7:3. O osudu utkání tedy bylo rozhodnuto.

„Byl to nápad hráčů. Chtěli jsme se ujistit, že to uděláme s respektem k soupeři. Nijak jsme ho nechtěli znemožnit. Chtěli jsme ale někomu dát příležitost, aby měl zážitek na celý život,“ dodal k celé situaci Jay Woodcroft, trenér Oilers.

Souhlasil i Connor McDavid: „Nemysleli jsme to nijak neuctivě vůči Chicagu, jen jsme se snažili dopřát cool moment někomu, kdo tu s námi byl, a nakonec prožil moment, kdy hrát v NHL.“

