Zalepí Lamoriello díru po Leem? Hlavní je kabina, zdůrazňuje

Lou Lamoriello je dost možná nejzkušenějším činovníkem v současné NHL. Generální manažer New York Islanders působí na své pozici v lize od sezony 1987/88. Na poli přestupů už zažil leccos. Svou aktivitu většinou stupňuje před uzávěrkou přestupů, která je letos naplánována na 12. duben. Nejinak tomu bude i letos.

Za ty roky se toho ale logicky spousta změnila.

„Myslím, že princip výměn jako takových zůstává stejný, ale všechno okolo se změnilo. Platový strop, kolektivní smlouvy… Tehdy se výměny dělaly jenom na hokejové bázi, teď berete v úvahu byznys,“ vysvětloval.

„Peníze teď hrají velkou roli. Vejde se vám hráč pod strop? Nevejde? Týmy, co mají pod stropem prostor, si na sebe výměnou za drafty berou velké kontrakty a podobně. Čím víc proměnných, tím je to těžší,“ dodal.

New York Islanders, tedy tým, za který nese Lamoriello odpovědnost, letos patří k užšímu výběru týmů mocně pokukujících po Stanley Cupu. Velkou trhlinu ale způsobilo zranění klíčového hráče a kapitána Anderse Leeho.

Islanders tak možná budou shánět náhradu. Menší úlevou pro Lamoriella a spol. určitě je, že kvůli zranění odpadává i Leeho plat, tedy sedm milionů dolarů. Ty má teď vedení Ostrovanů k dispozici, aby mohlo sehnat možnou náhradu.

„Jsme spokojeni s tím, co máme. Máme dost široký kádr, protože když se podíváte na bodování týmu, je dosti vyvážené,“ uvedl tónem, který nenaznačoval nutnost posílit. „Podíváme se na trh, co bude k dispozici, ale nebudeme s nikým měnit jen tak. Musel by to být někdo, kdo by posílil tým a nerozhodil kabinu.“

Kdo se nabízí?

Respektovaný novinář Pierre LeBrun uvádí, že pokud by byl k dispozici jeden z dvojice Kyle Palmieri a Nick Foligno, Isles by mohli mít zájem. Oběma totiž po sezoně končí smlouva, a tak by pouze zalepili díru po Leeovi. Pak by je Islanders mohli bez výčitek poslat na trh volných hráčů.

Možná se ale Islanders do žádných dostihů o hráče pouštět nebudou. Očividně to funguje i bez velkých posil.

„Hráči tituly nevyhrávají. Vyhrává je tým,“ zakončil trefně.

