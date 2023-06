Zákrok roku? Hill dal vzpomenout na Holtbyho a nadchl Lundqvista

Ten zákrok obletěl hokejový svět. Na Alexe Tucha zívá odkrytá klec, jenže Braden Holtby máchne hokejkou a jako kouzelnickou hůlkou mu odčaruje gólovou radost. Píše se rok 2018, ve vegaské T-Mobile Areně se právě hráje finále Stanley Cupu a domácí diváci přihlížejí manévru, co jim bere dech i radost. O pět let později jsou fanoušci v hale Zlatých rytířů svědky obdobného kousku. Tentokrát je ale posílá do naprosté extáze. Předvádí ho totiž Adin Hill.

Nick Cousins už už zvedal ruce nad hlavu.

Našlápnuto měl k jízdě od Hillovy klece, těšil se, jak si vychutná oslavy se spoluhráči. Jenže pak postřehl, že z toho nic nebude. Že mu do statistik nepřibude trefa, že floridští Panteři nepůjdou v úvodním duelu finálové série do vedení 2:1.

Všechny tyto plány totiž jako mečem přeťal Hill. Natáhl se holí a dal vzpomenout na Hotlbyho.

"To je neuvěřitelný příběh. Před pár lety sebral Holtby domácím radost, tentokrát mohou díky Hillovi jásat. Byl to od něj skvělý zákrok, klouzal mimo správnou pozici, byl v úzkých, ale dokázal se ještě vybičovat a natáhl se po kotouči," smekl Henrik Lundqvist.

Gólmanská legenda momentálně pracuje jako televizní expert a vše shrnula velmi trefně.

Kromě toho, že šlo o efektivní podívanou, vyniká také důležitost daného momentu. "Úžasný zákrok, který rozhodl celý zápas. Přesně takové v klíčových chvílích potřebujete," zdůraznil vegaský kouč Bruce Cassidy.

Hillovi ve zlomovém okamžiku, kdy rozhodovaly centimetry, nepochybně pomohla jeho figura. Vždyť měří téměř dva metry!

Pro Golden Knights šlo o psychickou vzpruhu, pro Cats naopak bolestivou ránu. Ne jedinou, floridští hokejisté měli střelecky navrch, vytvořili si nejednu báječnou příležitost, ale trefili třikrát tyčku. Hill každopádně jejich frustraci přiživil. Skvostným kouskem.

A tak ke konci duelu bylo divoko, řádil hlavně Matthew Tkachuk, v kterém to nejspíš bublalo právě od chvíle, kdy předložil puk přes prakticky úplně prázdnou branku Cousinsovi. Byl si jistý, že to bude gól.

Stejně jako kdysi Tuchovi kumpáni.

Jenže poslední slovo měl Hill. Nový maskovaný hrdina Vegas. Zlatí rytíři s ním původně jako s jedničkou pro play-off nepočítali. Při zranění Logana Thompsona zkraje vyřazovacích bojů čapal Laurent Brossoit, v záloze byl připravený americký veterán Jonathan Quick.

Cassidy ale ukázal správným směrem, když na marodku zamířil zkraje série s edmontonskými Olejáři Brossoit. Hill od té chvíle pochytal téměř 94 procent střel soupeřů. Klobouk dolů!

