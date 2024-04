Zajistí si Toronto proti Tampě play-off? Čeká nás další souboj o řeku Hudson

Čtvrteční noc si pro fanoušky zámořského hokeje připravila pět zápasů. A většina z nich bude ohromně zajímavých.

Všechno začne hodinu po půlnoci v Torontu. Maple Leafs si mohou v případě vítězství zajistit účast ve vyřazovacích bojích. Proti bude však stát Tampa, která ještě reálně může svého soupeře přeskočit v tabulce a dostat se na třetí příčku v Atlantické divizi. O motivaci tedy nebudou mít Lightning nouzi.

O třicet minut později se začne zápas i v Madison Square Garden. Rangers budou v tradičním derby hostit Devils. New Jersey se letos do play-off s největší pravděpodobností nepodívá, fanoušky by mohlo potěšit alespoň výhrou nad neoblíbeným soupeřem.

