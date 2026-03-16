Zajímavý trenérský řez i na Long Islandu. Roy končí, otěže přebírá DeBoer

5. dubna 19:02

David Zlomek

Rozhodnutí, které v neděli odpoledne zaujalo celou NHL, přišlo z kanceláře New York Islanders a nese rukopis generálního manažera Mathieu Darcheho. Trenér Patrick Roy končí na střídačce New Yorku s okamžitou platností. Přestože Islanders většinu sezony strávili na postupových příčkách, aktuální herní kolaps přinutil vedení k ráznému kroku.

Tým prohrál čtyři zápasy v řadě, z posledních deseti duelů vytěžil jen tři výhry a na ledě působil v posledních dnech až bezradně. Roy, hokejová legenda s pověstí bouřliváka, doplatil na to, že tým v rozhodující chvíli ztratil tvář a reálně mu hrozí, že zůstane před branami play-off. Legendární gólman tak opouští Long Island s vědomím, že mu v týmu zbývaly ještě dva roky z platné smlouvy.

Štafetu na střídačce Islanders okamžitě přebírá Peter DeBoer, muž s pověstí trenérského „hasiče“, který dokáže zdecimované týmy bleskově nastartovat. DeBoer v NHL odkoučoval přes 1 200 zápasů a jeho životopis budí respekt: finále Stanley Cupu si zahrál s New Jersey i San Jose a naposledy dovedl Dallas ke třem účastem ve finále Západní konference v řadě, než byl loni na jaře propuštěn Islanders očividně věří, že DeBoer dokáže stabilizovat kabinu během pouhých několika dní a vytěží z týmu maximum.

Situace Islanders v tabulce je přitom kritická a paradoxní zároveň. Podle celkového počtu bodů se sice stále drží na pozicích pro play-off, ale v procentuální úspěšnosti už propadli pod čáru postupu. Právě proto Darche nechtěl čekat na zázrak a sáhl k výměně kouče v době, kdy už většina ligy jen ladí formu na vyřazovací boje.

Insider Elliotte Friedman potvrdil, že DeBoerův kontrakt přesahuje rámec této sezony, což značí, že vedení mu věří i z dlouhodobého hlediska. Úkol pro nejbližší hodiny je však prostý: zastavit volný pád v posledních čtyřech zápasech základní části a zajistit Isles vstupenku do bojů o pohár.

