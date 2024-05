Zajímavá výměna! Co NY Islanders zamýšlí?

Generální manažer New York Islanders Lou Lamoriello v pátek učinil obchod, který upoutal pozornost hokejových odborníků a fanoušků v celé lize. Na první pohled šlo jen o prohození draftových výběrů s Chicagem, ale je tomu tak skutečně?

Chicago se chtělo posunout v draftu dopředu a Islanders kývli. Do Chicaga poslali 18. a 50. místo, na oplátku dostali 20., 54. a 61. výběry.

Islanders jsou tak nyní vyzbrojeni dvěma volbami ve druhém kole draftu a již se začalo spekulovat o tom, co dalšího mají Lamoriello a Islanders za lubem.

Isles dlouhodobě prodávají centra Jeana-Gabriela Pageaua a předpokládá se, že totéž udělají i v létě ve snaze vytvořit si dodatečný prostor pod platovým stropem.

K dispozici by prý mohl být také kapitán Islanders Anders Lee. Lee má ještě dva roky před koncem smlouvy a má plat ve výši 7 milionů dolarů, zatímco Pageau má v příštích sezonách roční gáži 5 milionů dolarů. Oba ale disponují klauzulí se zákazem výměny do několika týmů.

V minulých sezonách Islanders vystěhovali hráče jako Andrew Ladd a Josh Bailey a k dohodám přidali jako sladidlo draftové volby, aby uvolnili místo pod platovým stropem.

Přesun Baileyho a jeho pětimilionového platu hitu loni v létě stál Isles výběr ve druhém kole draftu v roce 2026, zatímco obchod s Laddem v červenci 2021 stál Lamoriella dva výběry ve druhém kole draftu a výběr ve třetím kole draftu.

Předpokládá se, že Lamoriello s průzkumem trhu neskončil a mohl by pokračovat v přesunech zpět v prvním kole, pokud by se mu podařilo zajistit další výběr v draftu, který by pak mohl být použit k přehození do jiného týmu v rámci dohody, která by převzala smlouvu.

Místo pod stropem bude potřeba, podle Davida Pagnotty se totiž budou Islanders velmi aktivně snažit o útočníka Winnipegu Jets Nikolaje Ehlerse.

Islanders mají v současné době k dispozici jen 6,287 milionu dolarů pod stropem pro příští ročník.

