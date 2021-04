Zájem o Palmieriho roste, naopak Ekholm z trhu zmizel

Uzávěrka přestupů se blíží a telefony v kancelářích týmů NHL mají čím dál tím větší zatížení. Rušno je především v New Jersey, kam volá mnoho manažerů. Ptají se na Kylea Palmieriho a Dmitrije Kulikova. Která další jména zřejmě změní svá působiště?

Pokud mají novináři ze zámoří někdy na pilno, je to právě nyní. Vyslýchat, dostávat se k informacím a být neustále na pozoru musí být již několik dní, a ještě jich je pár čeká. Svými profesionálními postřehy jsou známí především následující. Daní jedinci přišli s těmito zprávami:

Elliotte Friedman (Sportsnet):

Kyle Palmieri budí aktuálně největší zájem napříč ligou, hlavním sledovatelem je Boston. Spolu s ním také neustále situaci monitoruje Toronto, mluví se také o Coloradu a Floridě. Ovšem jeden z dvojice Bruins a Maple Leafs ve vyjednávání pravděpodobně zvítězí.

Vyjednávání mezi New Jersey a Torontem ale ztěžuje Palmieriho klauzule o nevyměnitelnosti. Ta totiž obsahuje výměny do všech kanadských celků. Na jejím odstranění ale hráč s klubem nyní pracuje.

Pokud by ani tak nebyli schopni Maple Leafs nabídnout nejatraktivnější protihodnotu, obrátili by do Los Angeles. Dave Pagnotta ze Sportsnet totiž informoval o kontaktu těchto dvou týmů. Středem konverzace je útočník Alex Iafallo.

Minimálně na nějakou dobu z trhu zmizel Mattias Ekholm. Jeho Nashville je totiž ve skvělé formě a vrátil se na pozice postupu do play-off.

Darren Dreger (TSN):

Informaci o Ekholmovi potvrdil také Darren Dreger. Částečně tak smutní Winnipeg, jenž ale dostal jasnou zprávu od Predators, že svého švédského zadáka pustí pouze v případě, že kanadský klub uvolní první kolo draftu, Villeho Heinolu a ještě něco přihodí.

Možná i proto Jets odvrátili zrak jak od Ekholma, tak údajně i od Davida Savarda z Columbusu. Nyní se zaměřili na Jamieho Oleksiaka z Dallasu a Nikitu Zadorova z Chicaga.

Ve svém monologu také zmínil obránce Ottawy Mikea Riellyho, o kterém sice nemá moc informací, ale zdravý rozum a jeho kolegové mu dávají jasně najevo, že o něj zájem být musí.

Dave Pagnotta (TSN):

Dave Pagnotta k Palmierimu přidal ještě jedno jméno z New Jersey, jenž je pod drobnohledem dalších týmů. Je jím ruský obránce Dmitrij Kulikov. I na něj cílí Boston, který letos sází na mladou obranu. Kulikov by do kabiny přinesl mnoho platných zkušeností, navíc letos zažívá velmi dobrou sezónu.

Josh Manson sice na začátku sezóny dlouho absentoval, nyní už je ale zpátky v zápasovém koloběhu a mnohé celky zaujal. Jeho cena se odhaduje na úrovní dvou druhých kol draftu, stejně jako loni při výměně Aleca Martineze do Vegas.

Zmínil i další hráče, kteří mohou v blízké době opustit své organizace. Nick Foligno z Columbusu, Vince Dunn ze St. Louis nebo Artturi Lehkonen z Montrealu.

