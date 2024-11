Zájem o hráče Vancouveru roste. Týmy se vyptávají i na zdánlivě nevyměnitelnou oporu

Po fantastické minulé sezoně, ve které se Vancouveru povedlo obsadit druhé místo v Západní konferenci a v play-off dojít do druhého kola, se Canucks daří na tyto výkony poměrně solidně navázat i v probíhajícím ročníku. Po 22 odehraných zápasech mají na kontě 27 bodů a výkony týmu samozřejmě přináší i zájem ostatních organizací o jednotlivé hráče. Aktuálně se šíří spekulace zejména o zdánlivě nevyměnitelném JT Millerovi a také o Nilsovi Höglanderovi.

O jednatřicetiletého Millera, který v září 2022 podepsal s Vancouverem sedmiletou smlouvu s osmimilionovým ročním platem, jež vstoupila v platnost v minulé sezoně, se údajně dost zajímají newyorští Rangers.

Jezdci mají, jak je všeobecně známo, poměrně velké problémy s řadou nepodepsaných smluv pro příští sezonu, přičemž aktuálně předpokládaný platový strop jim na všechny současné opory stačit nebude. Spekuluje se tedy, že by tým mohli opustit například Jacob Trouba, Chris Kreider či Kaapo Kakko. A nebo někteří jiní.

Svých hráčů se ale samozřejmě nechtějí zbavit zadarmo, a tak vedení týmu vymýšlí, s kým zkusit obchodovat. Arthur Staple z The Athletic, který se specializuje právě na Rangers, přišel s informací, že Rangers by rádi obchodovali právě s Vancouverem, přičemž měli vyjádřit zájem konkrétně o Millera, jenž je v tuto chvíli mimo tým na vlastní žádost na blíže nespecifikované období.

Je otázkou, nakolik je zájem Rangers o Millera vážný. A také lze předpokládat, že Vancouver nebude příliš ochotný o tomto hráči jednat. Přeci jen se jedná o jednu z hlavních ofenzivních hvězd týmu, která navíc má ve smlouvě no-move klauzuli, takže bez Millerova svolení by ani k výměně momentálně dojít nemohlo.

I proto v zámoří někteří experti zpochybňují Stapleho zdroje a považují údajné vyptávání se na Millera za nepříliš důvěryhodné. Pravda ale může ležet někde uprostřed. Podle jiných spekulací se totiž na Millera měly vyptávat i další týmy, o nichž ale konkrétní informace nepadly.

„Jediné, co vám mohu říci, je, že pravděpodobně týmy prostě volají do Vancouveru a říkají: 'Hej, pokud JT bude k dispozici, obchodovali byste s námi?' Myslím, že to je všechno. Týmy to mohou dělat. Ale není to iniciativa Vancouveru. Tohle je o týmech, které volají do Vancouveru,“ utnul spekulace Rick Dhaliwal, jenž se pro změnu specializuje na sportovní dění ve Vancouveru.

Höglander v hledáčku několika týmů

Mnohem reálnější obrysy ovšem mají spekulace ohledně jiného útočníka Vancouveru. Nils Höglander prožil parádní minulou sezonu, během které nasázel 24 branek a vysloužil si nový tříletý kontrakt na tři miliony ročně, který vstoupí v platnost v příští sezoně.

Na výkony z minulé sezony však ani zdaleka nenavazuje. Třiadvacetiletý forvard v této sezoně zaznamenal prozatím jen dvě branky a tři asistence, což není něco, s čím by bylo vedení Vancouveru spokojené. Höglander kvůli tomu dostává i méně prostoru na ledě, než tomu bylo v minulé sezoně.

Toho se údajně snaží využít hned tři organizace, které o Höglandera měly vyjádřit zájem. Situaci, jestli by byl mladý útočník k mání, zkoumají ve Washingtonu, Pittsburghu a Columbusu. Pro všechny by se jednalo zejména o investici do budoucna, jelikož Höglanderův potenciál je nesporný.

