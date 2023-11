Záhada jménem Klingberg. Dost možná už do sezony nenastoupí

V létě přicházel pomoct Torontu do obrany a na přesilovky. Zatím však nejde podle plánu vůbec nic. John Klingberg zatím v dresu Maple Leafs odehrál 14 zápasů, nicméně víc než to se řeší fakt, že v podstatě nikdo neví nic o jeho zranění.

Podle Chrise Johnstona z The Athletic se totiž obránce Maple Leafs v této sezoně k týmu možná nevrátí.

Klingberg se podle Johnstona emotivně složil v době, kdy byl tým ve Švédsku. Mělo ho dohnat to, že je momentálně neschopný hrát. I kvůli tomu se rojí pochybnosti o jeho návratu.

„Situace s Klingbergem je těžká. Snažil se hrát přes zranění, což mimochodem neznamená, že by v tom i nadále nepokračoval, ale jeho výkony nebyly dobré, nemůže se na ledě pohybovat tak dobře jako kdysi, když měl nejlepší sezony,“ vysvětloval kanadský novinář.

Ten také dodal, že Klingberg nemá u Leafs příliš velkou jistotu, a to kvůli smlouvě, která je jen na tuto sezonu. A to není vše. „Jeho problémy se zřejmě ještě zhoršily tím, že byl na několika dlouhých letech,“ zmínil problém s cestováním.

Pomyslné dosavadní dno se pak mělo odehrát před pár dny, kdy bylo Toronto na Global Series ve Švédsku. Ač to nechtěl ofenzivně laděný bek říct, začíná se smiřovat s tím, že tohle je možná konec.

„Ve Švédsku to na něj všechno dolehlo, byl na tom velmi špatně. Mluvil o tom, jak moc chce znovu hrát a dostat se do takové pohody, aby nad tím nepřemýšlel. Nevím, jestli se mu to podaří. Pro mě je to velká otázka,“ dodal Johnston.

I trenér Maple Leafs Sheldon Keefe přiznal, že panují obavy, že dosud nezjištěné zranění, které Klingberga limituje, by mohlo přetrvávat déle, než se očekávalo.

Sešup v kariéře tohoto obránce je možná až příliš rychlý. V Dallasu z něj mohli udělat jednoho z nejlepších obránců, místo toho odmítl a musel se spokojit se smlouvou v Anaheimu, kde propadl. Současné působení v Torontu je tak pomyslnou třešničkou na dortu, byť pořádně hořkou.

