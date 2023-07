Záhada. Duch. Talent. Spratek. Kdo si troufne na Mičkova?

Byl jedním z největších tajemství letošního draftu. Že nakonec nešel tak vysoko, je i není jeho vina. Mystery. Záhada. V Arizoně ho nazvali „duchem“. Matvej Mičkov je obrovský talent, ještě nedávno reflektován coby druhý největší v letošním ročníku po Bedardovi, zřejmě nejlepší v Evropě. Zda ale někdy bude hrát NHL, nikdo neví.

Smlouvu v Petrohradu totiž má až do léta 2026. Jak dobrovolně a rád ji podepisoval, můžeme spekulovat. Jevgenij Malkin byl kdysi pod podobným tlakem. Agenti ho dostávali v roce 2006 za moře způsobem, který si v ničem nezadal s úprkem bratrů Šťastných do Quebecu 1980.

Když byl tehdejší představený Metallurgu Magnitogorsk nařčen, že na Rusa i jeho rodinu při prodlužování smlouvy vyvíjel nepřiměřený nátlak, vysmál se těm větám památnými slovy, že „nátlak je, když vás připoutají k topení a mlátí vám hlavou o zeď“.

Tolik k ruským vyjednávacím metodám.

Mičkov na tom mohl být podobně, možná hůř. Jistě to nikdo neví. Co víme, že jeho jednapadesátiletý otec, který se snažil syna vyvázat ze smlouvy v KHL, záhadně zemřel. Těsně před jeho smrtí měl prý Matvej podivný telefonát. Otcovo tělo bylo nalezeno v rybníce nedaleko Soči. Policie případ dle očekávání příliš nepitvala a odložila. Při počtu lidí, kteří v Rusku padají z oken či jinak podivně umírají, to člověka se smyslem pro realitu nemůže překvapit.

Na druhou stranu má Mičkov dost vlastního másla na hlavě. Dlouhodobě je považován za extrémně problematického hráče. Od dětství jej provází pověst nadřazeného, drzého potížisty, který zřejmě v životě nerespektoval nikoho krom otce. S výše uvedenými okolnostmi je toho víc než dost, co odrazovalo skauty NHL od Rusova draftování.

Ententýky, kdo si troufne?

Jedním z potenciálních zájemců o Mičkovovy služby měla být Arizona. Už proto, že vlastnila dvě volby v prvním kole (šestou a dvanáctou). Některé zdroje prozrazují, že Mičkov lidem z Arizony na možnost působení v jejich klubu vzkázal rezolutní „za vás nikdy“.

Hockey News píšou o tom, že s ním generální manažer Bill Armstrong ani nemluvil. „Nikdo ho neviděl. Je jako duch. Nesetkali jsme se s ním. Top Secret. Těžko se na něj odpovídá,“ citují Armstronga Hockey News.

Arizona samozřejmě není lákavou lokalitou pro nikoho. Internetem šly vtipy, že i někteří mladíci odmítají za klub hrát s odůvodněním, že raději zůstanou v juniorce, aby se zocelili zápasy „pod tlakem plných arén“. Samozřejmě šlo o žerty v narážce na šestitisícovou halu Coyotes.

Arizona si nakonec zamluvila v první rundě Dmitrije Simaševa a Daniila Buta. Odvahu sebrali ve Philadelphii. Potížistů se tady asi nebojí, šanci dali na tento rok třeba Tonymu DeAngelovi. Záhadný Mičkov je nyní jejich, obětovali na něj celkovou sedmou volbu.

Zda to bude výhra nebo průšvih, ukáže čas. Ve světle čím dál omezenějších možností ruských sportovců ve světě je teď ale primární otázkou, zda a kdy si Mičkov NHL vůbec zahraje.

