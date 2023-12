Zadorov se dočkal. Nově bude hráčem Vancouveru

Nikita Zadorov se konečně dočkal, jeho přání být vyměněn se vyplnilo. Ve čtvrtek byl vyměněn z Calgary do Vancouveru. Na opačnou stranu neputovala žádná velká protihodnota, jen dvě volby v draftu.

Abychom byli přesnější, Calgary získalo volbu ve třetím kole draftu v roce 2026 a volbu v pátém kole draftu v roce 2024, kterou Vancouver původně získal od Chicaga.

Osmadvacetiletý obránce si v letošní sezóně připsal šest bodů (1 gól, 5 asistencí) v 21 zápasech, přičemž v průměru strávil na ledě 18:24 minut na zápas. Jeho přednosti jsou však jinde než v produktivitě.

„Jsme opravdu nadšení,“ řekl trenér Canucks Rick Tocchet. „Je to velký chlap, umí bruslit i střílet. Dnes jsme s ním mluvili hodinu a i on je nesmírně rád, že sem může přijít. Naše prostředí mu může opravdu pomoci. Potřebovali jsme rozšířit kádr. S některými jinými hráči hrajeme příliš často a je vidět, že to začíná naši obranu unavovat, dokonale se do toho hodí.“

Očekává se, že Canucks budou dalších 4-6 týdnů postrádat obránce Carsona Soucyho, který je zraněný v dolní části těla poté, co 12. listopadu při vítězství 5:2 nad Montrealem zablokoval střelu. Při Soucyho absenci hrál na levé straně Mark Friedman.

Tento krok přichází dva dny poté, co si Vancouver vytvořil dodatečný prostor pod platovým stropem výměnou za útočníka Anthonyho Beauvilliera do Chicaga.

„Nikita je velký, silný a dobře se hýbající obránce, který do našeho týmu přinese více fyzické síly,“ pochvaloval si generální manažer Vancouveru Patrik Allvin. „Velmi se nám líbí jeho urostlost, jeho příchod do obrany nám navíc otevírá další možnosti a rozšiřuje kádr.“

Aby toho nebylo málo, Canucks se hned v sobotu představí na ledě Flames.

„Nejprve bych chtěl Nikitovi poděkovat za jeho oddanost Flames a profesionalitu v průběhu jeho působení," řekl generální manažer Flames Craig Conroy. „Naše skupina pro hokejové operace pracuje každý den na hledání příležitostí, díky nimž bude náš tým lepší dnes i do budoucna. Tato výměna nám přináší důležité volby na draftu, prostor pod platovým stropem a příležitost pro dalšího z našich mladých nadějných hráčů, aby se prosadil v NHL.“

Zadorov, kterého si v prvním kole draftu vybralo Buffalo, nasbíral v 588 zápasech základní části v dresech Sabres, Avalanche, Blackhawks a Flames 132 bodů (42 gólů a 90 asistencí). Ve 45 zápasech play off zaznamenal 11 bodů (4 góly a 7 asistencí).

