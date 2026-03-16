Žádný útěk z Texasu se nekoná. Šéf Dallasu prolomil mlčení o smlouvě pro Robertsona

18. března 12:00David Zlomek
Týdny plné nejistoty a divokých spekulací o tom, zda se jedna z nejzářivějších hvězd Dallasu nezačne balit, jsou u konce. Generální manažer Stars Jim Nill konečně prolomil mlčení ohledně budoucnosti Jasona Robertsona a fanouškům v Texasu poslal jasný vzkaz: nikam ho nepustíme!
V pořadu na stanici NHL Network Nill potvrdil, že jeho jediným cílem je udržet šestadvacetiletého ostrostřelce v dresu s hvězdou na prsou dlouhodobě. „Diskuse s Jasonem jsme začali už loni v létě, takže jsme zůstali v kontaktu, a nakonec jsme se rozhodli, že to prozatím odložíme,“ vysvětlil Nill strategii klubu, která mnohým nedala spát. „Řekli jsme si: pojďme mít dobrý rok, pojďme mít dobré play-off a pak to vyřešíme. Je to obrovská součást našeho týmu. Patří k nejlepším střelcům v lize a je opravdu v nejlepších letech své kariéry.“
Situace kolem Robertsona byla o to napjatější, že mu zbývá poslední rok v pozici chráněného volného hráče (RFA), než by mohl v roce 2027 poprvé otestovat trh jako nechráněný volný hráč (UFA). Pro Dallas je tedy nadcházející léto 2026 naprosto kritickým momentem pro definování jeho budoucnosti.
Nervozitu navíc umocnil loňský příchod Mikka Rantanena, který s Dallasem podepsal monstrózní osmiletý kontrakt s ročním platem 12 milionů dolarů. V kuloárech se okamžitě začalo řešit, zda si Stars mohou dovolit platit dvěma útočníkům takové astronomické částky, aniž by totálně zruinovali svůj platový strop. Právě tyto obavy stály za fámami, že by se rodák z Kalifornie mohl stát obětí „úklidu“ v rozpočtu.
Jim Nill se však snaží tyto obavy rozptýlit a dává jasně najevo, že Robertson je pro něj nedotknutelný. „Je to pro nás velká část týmu. Takže prioritou pro nás je podepsat ho letos v létě a posunout se dál,“ zopakoval zkušený manažer, který je známý tím, že si klíčové hráče umí pojistit včas. Robertson, který v posledních sezonách stabilně útočí na hranici sta bodů, je pro ofenzivu Stars naprosto nepostradatelný a Nillův plán je zjevně postaven na tom, že kolem něj a Rantanena vybuduje v Dallasu mistrovskou dynastii.