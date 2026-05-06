Žádný strach, kapitán zůstane! Devils ladí s Hischierem životní kontrakt

14. června 14:00David Zlomek
Zklamání z nepostupu do play-off vystřídala v New Jersey horečná manažerská práce. Nový generální manažer Devils Sunny Mehta stojí před svým prvním zásadním úkolem, kterým je zajištění budoucnosti pro klubového kapitána a tvář organizace. Sedmadvacetiletému švýcarskému centrovi Nicu Hischierovi totiž začíná běžet poslední rok jeho sedmileté smlouvy.
Přestože se kolem jedničky draftu z roku 2017 v minulých měsících rojily spekulace o možné výměně, realita v Newarku je momentálně úplně jiná. Obě strany se podle zámořských insiderů nacházejí uprostřed intenzivního vyjednávání a vše směřuje k podpisu monstrózního prodloužení kontraktu, které z Hischiera udělá jednoho z nejlépe placených hráčů ligy.
Všechny indicie naznačují, že jednání se vyvíjejí mimořádně slibně a k oficiálnímu stvrzení by mohlo dojít hned po prvním červenci, kdy se pro tyto podpisy legálně otevře kalendář. Respektovaný insider a bývalý brankář Kevin Weekes přišel na svých sociálních sítích s konkrétním odhadem, jak by celá finanční struktura měla vypadat.
„Ačkoliv jednání stále probíhají, můj osobní odhad je, že se Hischier a evils nakonec dohodnou na střednědobém prodloužení kontraktu, kde se roční plat bude pohybovat někde v rozmezí mezi jedenácti a třinácti miliony dolarů,“ poodhalil Weekes očekávanou finanční nálož, která kapitána v týmu udrží.
Jeho slova o pozitivním vývoji potvrdil i David Pagnotta z portálu The Fourth Period, podle něhož rozhovory nabraly správný směr. „Zahájili jednání o nové smlouvě. Přestože oficiálně nemůže prodloužení podepsat dříve než prvního července, rozhovory se jednoznačně ubírají správným směrem,“ uvedl Pagnotta.
Samotný generální manažer Sunny Mehta, který u týmu působil jako ředitel analytiky už v době, kdy Devils Hischiera draftovali, neskrývá ohledně budoucnosti velký optimismus. Během setkání s majiteli permanentek promluvil nejen o Hischierovi, ale zmínil i dalšího nadějného hráče. „Jsem momentálně velmi povzbuzený tím, jak se věci na obou těchto frontách vyvíjejí,“ prohlásil Mehta, když dostal přímou otázku na stav vyjednávání s Hischierem a Arsenijem Gricjukem.