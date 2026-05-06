NHL.cz na Facebooku

NHL

Žádný strach, kapitán zůstane! Devils ladí s Hischierem životní kontrakt

14. června 14:00

David Zlomek

Zklamání z nepostupu do play-off vystřídala v New Jersey horečná manažerská práce. Nový generální manažer Devils Sunny Mehta stojí před svým prvním zásadním úkolem, kterým je zajištění budoucnosti pro klubového kapitána a tvář organizace. Sedmadvacetiletému švýcarskému centrovi Nicu Hischierovi totiž začíná běžet poslední rok jeho sedmileté smlouvy.

Přestože se kolem jedničky draftu z roku 2017 v minulých měsících rojily spekulace o možné výměně, realita v Newarku je momentálně úplně jiná. Obě strany se podle zámořských insiderů nacházejí uprostřed intenzivního vyjednávání a vše směřuje k podpisu monstrózního prodloužení kontraktu, které z Hischiera udělá jednoho z nejlépe placených hráčů ligy.

Všechny indicie naznačují, že jednání se vyvíjejí mimořádně slibně a k oficiálnímu stvrzení by mohlo dojít hned po prvním červenci, kdy se pro tyto podpisy legálně otevře kalendář. Respektovaný insider a bývalý brankář Kevin Weekes přišel na svých sociálních sítích s konkrétním odhadem, jak by celá finanční struktura měla vypadat.

„Ačkoliv jednání stále probíhají, můj osobní odhad je, že se Hischier a evils nakonec dohodnou na střednědobém prodloužení kontraktu, kde se roční plat bude pohybovat někde v rozmezí mezi jedenácti a třinácti miliony dolarů,“ poodhalil Weekes očekávanou finanční nálož, která kapitána v týmu udrží.

Jeho slova o pozitivním vývoji potvrdil i David Pagnotta z portálu The Fourth Period, podle něhož rozhovory nabraly správný směr. „Zahájili jednání o nové smlouvě. Přestože oficiálně nemůže prodloužení podepsat dříve než prvního července, rozhovory se jednoznačně ubírají správným směrem,“ uvedl Pagnotta.

Samotný generální manažer Sunny Mehta, který u týmu působil jako ředitel analytiky už v době, kdy Devils Hischiera draftovali, neskrývá ohledně budoucnosti velký optimismus. Během setkání s majiteli permanentek promluvil nejen o Hischierovi, ale zmínil i dalšího nadějného hráče. „Jsem momentálně velmi povzbuzený tím, jak se věci na obou těchto frontách vyvíjejí,“ prohlásil Mehta, když dostal přímou otázku na stav vyjednávání s Hischierem a Arsenijem Gricjukem.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Nová éra v Nashvillu začíná. Co čekat od bývalého vůdce Colorada?

14. června 12:00

Trpělivost v New Jersey přetekla. Devils by rádi prodali Markströma

14. června 10:00

Smlouva s Babcockem je smlouva s ďáblem. Fakt to v Edmontonu nevíte?

14. června 8:00

Nejstupidnější dotaz, odsekl Tortorella. A burcuje: Vrátíme se sem, hadry nechávám v hotelu

13. června 16:15

nhl.cz doporučuje

Kanada nerada kouše další nezdar na mistrovství světa

2. června 15:00

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.