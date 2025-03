Žádné změny! Bettman utnul debaty o novém formátu play-off

Komisař NHL Gary Bettman utnul spekulace o možných změnách v pravidlech ligy. Delší prodloužení ani úprava formátu play-off nejsou na stole a podle něj na tom nehodlá nic měnit.

Přestože se během turnaje 4 Nations Face-Off testovalo desetiminutové prodloužení ve formátu tři na tři, Bettman zůstává zastáncem současného pětiminutového modelu.

Hlavním důvodem jsou podle něj kvalita ledu a zvýšené fyzické zatížení klíčových hráčů. „Nejsem fanouškem delšího prodloužení. Led by nebyl ideální a hráči, kteří ho hrají, by byli ještě víc opotřebovaní,“ vysvětlil na setkání generálních manažerů na Floridě.

Podobně nevidí důvod ke změně ani u systému vyřazovacích bojů. Stávající model, kde vítězové divizí hrají proti divokým kartám a týmy na druhém a třetím místě v divizi se střetnou už v prvním kole, čelí kritice.

Například letos se už v úvodu může stát, že se proti sobě postaví favorité na Stanley Cup jako Toronto a Tampa Bay nebo Colorado a Dallas.

Bettman ale nesouhlasí s názorem, že je to problém. Naopak věří, že současná struktura udržuje napětí od začátku až do konce.

„Mně se líbí přesně to, co máme. Pokud se podíváte na boj o postup, tak play-off už v podstatě začalo. Nejlepší tým, který chce získat Stanley Cup, musí porazit ty nejlepší. A skvělé série už v prvním kole? To je přece jen dobře!“ prohlásil.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+