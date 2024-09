Žádné úlevy! Celebrini se nebojí zodpovědnosti a ví, co ho čeká

Vlastně pořád vypadá jako kluk a asi ještě nějakou chvíli bude. Ale Macklin Celebrini se jako dítě nechová. Když minulý týden na mediální tour s novináři probíral svou nadcházející sezonu v NHL, nedokázal skrýt úsměv. Podle Matta Larkina z Daily Faceoff projevoval jen málo známek nervozity. Ostatně, Celebrini si uvědomuje tlak spojený s jeho statusem.

„Během léta se toho dělo spoustu, a to nejen denní tréninky,“ řekl. „Já osobně jsem měl opravdu dlouhé léto od chvíle, kdy jsem 14. dubna skončil se sezonou, takže jsem měl dlouhou dobu na trénink a přípravu na sezonu a ano, jsem připraven hrát.“

Je o něm známo, že je bezkonkurenčně soutěživý, puntičkářský a také dobře vybavený svým hokejovým IQ a hrou po celém kluzišti. Přesnější by možná bylo přirovnání k Sidneymu Crosbymu z jeho pozdější kariéry, protože Sid vyzrál ve virtuóza na všechny situace, který je pekelně odhodlaný vyhrávat.

Celebrini možná nemá takový ofenzivní strop jako Crosby při vstupu do NHL, ale profiluje se jako všestranný hráč a vůdce, díky němuž budou ostatní kolem něj lepší. Jeho ducha mu v mládí vštípili rodiče. Jeho otec hrál fotbal za reprezentaci Kanady, matka Robyn byla kapitánkou fotbalového týmu na Univerzitě Britské Kolumbie a všichni Celebriniho sourozenci sportují na závodní úrovni.

„Ano, je to něco, co ve mně rodiče zakořenili, když jsem byl malý,“ řekl Celebrini. „Když chceš něco dělat, dělej to, jak nejlépe umíš, říkali mi. Nedělej to jen s poloviční energií. Tak jsem se na vše díval: pokud to opravdu chci dělat a je to moje vášeň a rád bych to dělal, proč do toho nedat všechno? Proč neudělat všechno pro to, abych uspěl? Je to něco, co se mě drželo po celé dětství a až do teď.“

Celebrini si na všech zastávkách své dosavadní kariéry kladl velmi vysoké nároky a stejnou optikou se dívá i na svou nováčkovskou sezonu.

A to i klub, vždyt GM Žraloků Mike Grier se v létě pustil do posilování týmu tabulky, získal útočníky Tylera Toffoliho, Alexe Wennberga, Barclaye Goodrowa a Tye Dellandreu. Je také pravda, že další elitní naděje Will Smith jde do NHL a bude se ucházet o místo.

Na otázku, jakou roli chce mít jako nováček, nenabízí konzervovanou diplomatickou odpověď. Chce, aby na něj trenér naložil odpovědnost.

„Chci hrát v přesilovkách, v první lajně a tak dále. Budu podporovat to, co přede mě trenér Warsofsky postaví, ale chci mít zodpovědnost a hrát,“ zahlásil.

