Žádné tajnosti: Šéf Wild popsal, jak to je s Kaprizovem, Rossim a miliony navíc

14. srpna 13:20

David Zlomek

Minnesota Wild má za sebou horké léto, ve kterém kádr dostal nový tvar. Generální manažer Bill Guerin otevřeně říká, že posily v podobě Vladimira Tarasenka a Nica Sturma udělaly tým hlubší a konkurenceschopnější. Největší pozornost se však dál točí kolem dvou klíčových jmen – Kirilla Kaprizova a Marca Rossiho, jejichž nové smlouvy zatím nejsou podepsané.

„S oběma jednáme, ale nechci nic zveřejňovat. Ty dva případy spolu vůbec nesouvisejí – až najdeme řešení u jednoho, uzavřeme to,“ zdůrazňuje Guerin pro RG a vyvrací spekulace, že Rossi může podepsat až po Kaprizovovi.

Další zásadní novinkou je fakt, že klub už není svázaný obřím mrtvým cap hitem po smlouvách Zacha Pariseho a Ryana Sutera. To otevírá prostor pro agresivnější kroky na trhu. „Je to fajn pocit mít flexibilitu. Operovali jsme i bez ní, ale teď se můžeme zapojit do větších akcí. V minulosti bylo frustrující sledovat trade deadline z tribuny,“ říká GM.

Obrovskou oporou je podle něj majitel Craig Leopold, který neváhá investovat, když jde o vítězství. „Není to bezhlavé utrácení, ale pokud jde o hráče, je velmi štědrý a maximálně vážný, co se týče ambicí vyhrát,“ chválí Guerin.

Složení týmu hodnotí pozitivně, obzvlášť pozici středních útočníků. Přesto varuje, že papírové předpoklady musí potvrdit výsledky na ledě. „Potřebujeme, aby se hráči dál zlepšovali a celý tým rostl v tom, kým jsme a co jsme,“ dodává.

Na modré čáře vidí šanci k dalšímu růstu zejména u Brocka Fabera a věří, že mladíci Zeev Buium a David Jiříček dokážou hned od začátku přinést výrazný přínos, i když počítá s jejich nováčkovskými výkyvy.

