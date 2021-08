Žádné otazníky! Tavares je stoprocentně připraven

Byl to nepříjemný pohled. První zápas play off pro Toronto znamenal konec sezony pro jeho kapitána Johna Tavarese. Toho nešikovně srazil montrealský Corey Perry, důsledkem byl mimo jiné otřes mozku. Kanadský útočník ale před novou sezonou burcuje k velkému úspěchu a uklidňuje fanoušky. Dle svých slov je totiž zdravotně stoprocentní.

„Ze zdravotního hlediska to pro mě bylo skvělé léto,“ potvrdil Tavares pro oficiální ligový web. „Snažil jsem se pracovat, zlepšovat se a taky se dát dohromady.“

To fanoušci Leafs musí rádi slyšet. Tavaresova situace totiž nebyla vůbec pěkná. Kromě otřesu mozku, kvůli kterému byl ihned hospitalizován, si poranil také koleno. Sezona pro něj v ten moment skončila.

„Dobrým lékem byl také čas. Měl jsem ho dost, navíc jsem rád, že moje potíže skončily, když jsem vyšel z nemocnice. Od té doby žádné komplikace nebo problémy nebyly,“ ulevil si. „Podpora od celé hokejové komunity byla skvělá.“

V poslední době Tavaresovi pomohly hlavně neformální tréninky na ledě.

„Bylo super se dostat na led a zapracovat na věcech, které jsem potřeboval,“ pochvaloval si. „Na stadionu jsem byl celkem dost. Cítil jsem se dobře, taky jsem byl konečně s klukama.“

Tavarese a jeho kumpány však čeká další těžká sezona. Na jaře přišlo další zklamání, další si Toronto nehodlá připouštět. Dokazují to i slova Austona Matthewse, který řekl, že k Stanley Cupu prostě dokráčí.

„Jo, jeho slova se mi moc líbila,“ řekl na Matthewsovu adresu Tavares. „Půjdeme tam s tím, že chceme vyhrát. Budeme si věřit. Během těch tří let, co jsem tu, jsme ukázali spoustu skvělých věcí. Kromě toho ale pochopitelně taky plno zklamání. Musíme ale do těch dveří bušit do té doby, než je nevykopneme.“

John Tavares byl v uplynulé sezoně několikrát podroben kritice. Dle slov mnoha fanoušků je přeplacený a jeho výkony jednoduše neodpovídají jeho výplatě a postavení v týmu. Nemluvě o tom, že má na dresu kapitánské céčko.

„Nebylo to nic moc, ale liga je opravdu těžká, každý to ví,“ řekl k výkonům nejen svým, ale i týmovým. „Každý tým má ale to svoje. Svoje očekávání, svoje pochyby. Našemu týmu ale věřím, moc se na sezonu těším.“

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+