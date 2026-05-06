Žádné drama se konat nebude. Moc chci, aby tady Malkin zůstal, říká Dubas

13. května 14:30David Zlomek
Jevgenij Malkin se možná nakonec dočká svého přání a zůstane v Pittsburghu i pro svou jednadvacátou sezonu v NHL. Generální manažer Penguins Kyle Dubas v úterý prohlásil, že by klub velmi rád viděl trojnásobného vítěze Stanley Cupu v sestavě i v příštím ročníku.
„Byli bychom rádi, kdyby se vrátil,“ konstatoval Dubas a jedním dechem dodal, že Malkin je pro organizaci stále klíčovou postavou: „Je to výjimečný hráč.“
Podle Dubase Malkin během náročného roku, kdy bojoval se zraněními i tresty, prokázal, že v něm stále dřímá obrovský hokejový hlad. Manažer si všiml, že pokaždé, když se ruský centr vracel do sestavy, působil, jako by do něj vlili novou krev. Dubas to popsal jako návrat s „obnovenou energií“, což pro něj byl jasný důkaz, že Malkin má týmu stále co nabídnout.
Zároveň rázně odmítl spekulace, že by veterán v sestavě zabíral místo nastupující generaci, protože v klubovém systému momentálně nevidí nikoho, kdo by dokázal převzít jeho ofenzivní břímě. „Nemyslím si, že by někoho blokoval,“ prohlásil Dubas jasně na adresu případné konkurence z řad prospektů.
I přes optimistická slova směrem k Malkinovi však Dubas zůstal velmi kritický k celkovému stavu mužstva a jeho konkurenceschopnosti. Přestože se Pittsburgh pod novým koučem Danem Musem dokázal po pauze vrátit do play-off, manažer si nedělá iluze o tom, jak velká propast dělí Penguins od absolutní ligové špičky.
„Jsme stále hodně pozadu za tím, kam aspirujeme,“ přiznal otevřeně a nešetřil upřímností ani při hodnocení kvality kádru v porovnání s největšími favority na titul. „V tomhle sám sebe neklamu. Máme před sebou dlouhou cestu,“ uzavřel Dubas.