Žádné drama? Laine by s podpisem v Columbusu neměl problém

Když se řekne Patrik Laine, většinou se očekává drama nebo alespoň nějaká neshoda. Finský střelec nejde pro ostrá slova daleko, i proto má takovou pověst. Možná i kvůli tomu se čekalo, že letní jednání o nové smlouvě budou problémové. Opak se však zdá být pravdou.

Lainemu v červenci končí smlouva, byl by chráněným volným hráčem. Už z tohoto důvodu byli Blue Jackets favorité na jeho podpis, nicméně hráč sám potvrdil, že zájem o další spolupráci je oboustranný.

„Neměl by to být problém,“ řekl na téma nové smlouvy. „Vyjádřili se, že mě tu chtějí i dál. Já řekl to samé. Obě strany to cítí stejně. Stačí vyřešit délku smlouvy a plat, mělo by to být v pohodě.“

Poslední věta zní trošku úsměvně. Dvě nejdůležitější položky ve smlouvě chybí dořešit, i tak to ale bere Laine očividně s nadhledem.

Dalo by se říct, že letošní sezona byla vlastně na zkoušku. V létě minulého roku totiž Laine podepsal smlouvu pouze na rok. Jak ale zaznělo, spokojené jsou obě strany, takže zbývá dořešit „jen“ délku a plat nového paktu.

Laine obstál i přes to, že z osobního hlediska neměl lehký rok. Měl smůlu na zranění, navíc mu na konci listopadu zemřel tatínek. Těžkou sezonu zvládl díky podpoře spoluhráčů, kterých si velice cení.

„Každý mi tu byl nápomocen,“ chválil své spoluhráče. „Pokaždé, co se mi stalo něco nepříjemného, jsem se chtěl rychle vrátit. Kluci mi to tu ulehčili. Jsem jim moc vděčný. To na tomhle týmu miluju. Jsme jedna velká rodina. Záleží nám na sobě.“

Laine stihl 56 zápasů a v nich 26 branek a 30 asistencí. Průměr bod na zápas je i vůči všem okolnostem velice slušný.

„Má za sebou skvělý rok. Vypadal nažhaveně už od prvního dne tréninkového kempu. Říkám vám, že se ještě zlepší,“ dodal Boone Jenner.

