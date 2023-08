Žádná hořkost. Swayman hodil arbitráž za hlavu a těší se na sezonu

Říká se, že jestli je v hokejovém byznysu něco nepříjemného, je to dohadování před arbitráží. Na vlastní kůži to letos v létě pocítil Jeremy Swayman, gólman Bostonu. Nakonec vše skončilo kompromisem a mladý brankář zůstal v Bostonu.

Na konci července uslyšel verdikt, který asi vyhovoval oběma stranám. Jeden rok, 3,47 milionů dolarů. Slyšení bylo u konce. Nicméně strany se rozešly v dobrém, Swayman dal jasně najevo, že nemá vůči Bruins žádnou zášť.

Přesto to však neznamená, že se mu arbitrážní proces líbil nebo že by si ho chtěl příští léto, kdy bude opět omezeným volným hráčem s právem na arbitráž, zopakovat.

"Nebyl to proces, kterým bych chtěl projít," řekl čtyřiadvacetiletý. "Ale chápu, že je to byznys, a nakonec jsem vděčný, že jsem si tím prošel."

Vzhledem k omezením platového stropu, s nimiž Boston vstupoval do letošního léta, se o Jeremym Swaymanovi a jeho parťákovi z brankoviště Linusi Ullmarkovi začaly v NHL šířit zvěsti o výměně.

Ačkoli to spolu s arbitrážním řízením mohlo být pochopitelně zdrojem stresu a frustrace, Swayman se snažil zůstat stejně vyrovnaný, jako bývá na ledě.

"Myslím, že nejlepší věcí je žít ze dne na den, chápat, že to, co slyšíte, nemusí být vždy pravda, a opět, je to byznys," řekl Swayman. "Chtěl jsem se ujistit, že ať se mi do cesty postaví cokoli, budu schopen reagovat s dobrými myšlenkami a ujistím se, že dělám vše pro to, abych byl zůstal v týmu.“

A pokračoval: „Povedlo se, jsem nesmírně šťastný. Proti klubu necítím nic špatného. Nejsem první hráč, který si tím prošel. Nejsem ani poslední. Ale rozhodně to nepřeji nikomu ze svých kamarádů a spoluhráčů, také to nechci nikdy opakovat. Ale jsem rád, že jsem si tím prošel, a jsem rád, že jsem to zvládl.“

Swayman a Linus Ullmark, který získal Vezinovu trofej, v minulé sezoně společně získali Jenningsovu trofej, když obdrželi v lize nejméně gólů.

Tohle duo se také stalo prvním brankářským tandemem, jehož jeden brankář vyhrál 40 zápasů a druhý 20 a více. Ullmark měl bilanci 40-6-1 a Swayman 24-6-4.

