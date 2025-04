Žádná čistka. Vedení Bruins zůstává i po fiasku – Neely i Sweeney mají důvěru

Po jedné z nejhorších sezon poslední dekády přichází v Bostonu jasné rozhodnutí: prezident klubu Cam Neely i generální manažer Don Sweeney zůstávají ve svých funkcích. Podle informací novináře Franka Seravalliho z Daily Faceoff se vedení Bruins nechystá k žádným personálním změnám, a to navzdory faktu, že klub poprvé od roku 2016 nepostoupil do play off.

„Podle mých zdrojů nejsou ve vedení Bruins očekávány žádné změny. Neely a Sweeney jsou v tomto směru naprosto zajedno a už teď pracují na další fázi přestavby,“ uvedl Seravalli na síti X.

Boston zakončil sezonu 2024/25 hluboko pod čarou postupu – s bilancí pouhých 33 výher skončíjako nejhorší tým Východní konference. V posledních 17 utkáních po přestupové uzávěrce navíc Bruins dokázali vyhrát jen pětkrát.

Přestupový deadline byl pro klub zlomový: vedení rozhodlo o zásadních změnách a došlo k výprodeji zkušených hráčů. Kapitán Brad Marchand zamířil do Floridy, Charlie Coyle do Colorada, Trent Frederic do Edmontonu a obránce Brandon Carlo do Toronta. Tím Boston vyslal jasný signál – začíná nová kapitola.

Don Sweeney stojí v čele sportovního úseku Bruins od května 2015, čímž patří mezi nejdéle sloužící generální manažery v lize. Za jeho éry Boston vyhrál dvakrát Atlantickou divizi a osmkrát v řadě postoupil do play off. V roce 2019 tým dovedl až do sedmého finálového zápasu o Stanley Cup.

Pod Sweeneyho vedením klub vybudoval jádro kolem hráčů jako Charlie McAvoy či Jeremy Swayman, které sám přivedl skrze draft. Přesto se v posledních letech objevuje kritika – z posledních 22 výběrů během čtyř draftů se do NHL prosadili jen dva: Fabian Lysell a Matthew Poitras.

A i když Sweeney vstoupí do posledního roku své smlouvy, pozice mu zůstává silná. „Don byl poprvé v roli prodejce a udělal silné obchody. Získal uznání napříč ligou,“ uvedl k jeho práci novinář Pierre LeBrun.

Také prezident Cam Neely má pevné místo. Šéf Bruins Charlie Jacobs potvrdil po přestupové uzávěrce, že vedení má plnou podporu. „Cam, Don a celý hokejový tým mají moji důvěru. Věříme, že tato těžká rozhodnutí nás nasměrují k další éře úspěchu,“ uvedl Jacobs v oficiálním prohlášení.

