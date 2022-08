Žádná arbitráž! Devils se dohodli s Woodem na jednoletém kontraktu

New Jersey Devils měli během smlouvaní o nových kontraktech naplánovaná hned čtyři arbitrážní slyšení. Nakonec se však nebude konat ani jediné. Nejprve podepsal s Ďábly Vítek Vaněček a Tyce Thompson. Po delší prodlevě se připojili také Jesper Bratt s Milesem Woodem. Jak vypadá kontrakt rodáka z Buffala?

Šestadvacetiletý útočník patří ke stálicím organizace, která sídlí v Newarku. Však americký hokejista byl týmem draftován v roce 2013, ale šel na řadu až ve čtvrtém kole. Na debut v NHL si počkal až do roku 2016.

Během sedmi sezón u Ďáblů odehrál 326 utkání, ve kterých si připsal 121 bodů. Své bodové i gólové maximum předvedl v sezoně 2017/2018. Americký křídelník ale v uplynulém ročníku odehrál pouhopouhá tři utkání. Důvodem byla operace levého boku a následná dlouhá rekonvalescence.

Organizace Devils se s hráčem dohodla na nové smlouvě dva dny před začátkem arbitráže. Ještě před podpisem však byly zveřejněny částky, které k soudu mířily. Hráč se ocenil na sumu 3,85 milionu dolarů a klub požadoval smlouvu na hodnotě 2,975 milionu. Miles Wood nakonec podepsal jednoletý kontrakt na 3,2 milionu dolarů ročně. Na konci ročníku bude nechráněným volným hráčem.

Organizaci z Newarku tak zbývá pod stropem částka přes 75 tisíc dolarů, bez smlouvy je však ještě jeden hráč. Fabian Zetterlund čeká na kontrakt po vypršení nováčkovské smlouvy. Švédský útočník nakoukl do hlavního celku Devils až v minulé sezoně, ve 14 duelech si připsal bilanci 3+5.

V New Jersey se buduje opravdu slušná parta, ale je tu jeden malý háček. Po následující sezóně budou mít Ďáblové pod smlouvou pouze čtyři útočníky, a to Hischiera, Hughese, Paláta a Mercera. Generální manažer Tom Fitzgerald tak bude mít mnoho prostoru pro škatulata s ofenzivou New Jersey.

