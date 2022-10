Zadina začne na tribuně. Chceme od tebe víc, zní z Detroitu

První vystoupení české kolonie v Bostonu muselo nadchnout i toho nejnáročnějšího fanouška, pokud jste se stejně těšili i na premiéru české party v Detroitu, máme pro vás malé zklamání. V úvodu sezóny bude chudší o Filipa Zadinu.

Dvaadvacetiletý útočník začne ročník na tribuně.

Před sezónou vyjadřovali někteří tuzemští odborníci obavy, že Zadina neudrží pozici v útočné TOP šestce a třetí nebo čtvrtý útok nebude pro něj. Tyto obavy padají. Zadina neudržel místo v týmu vůbec. Na jeho úkor si ho vybojoval Švéd Elmer Söderblom, až do loňska hráč Frölundy. Spolu se Zadinou bude páteční premiéře Wings s Montrealem přihlížet také Pius Suter.

„Náročné rozhodnutí. Probírali jsme to tam i zpět. Očekáváme oba kluky dříve či později v sestavě, boj o místo bude pokračovat,“ řekl k situaci trenér Derek Lalonde.

Vůči Zadinovi zní opět požadavek, že zkrátka musí být lepší. „Je to ofenzivní kluk, což mu přisuzuje nějakou roli. Rádi bychom ho viděli produktivního, ale musí svou hru lépe ovládat. Riskuje, ztrácí puky, některé věci musí omezit.“

O rok mladší Švéd hrál prostě líp. Söderblom se líbil. Vysokou figurou si dobře kryje puk, clonil gólmanům, dával góly. Měl by začít v útoku čahounů s Michaelem Rasmussenem a Oskarem Sundqvistem. 191 centimetrový Sundqvist prý žertoval, že bude „nejmenším“ hráčem této lajny.

Zadinu rozhodně nechrání ani nízký kontrakt. 1,8 mil. ročně není tolik, aby si Red Wings dělali starosti s Čechovým nasazováním. Deset dalších útočníků v Detroitu bere víc.

Trenér aspoň ocenil hráčův přístup. „Dělá věci, co po něm chci. Je to správný spoluhráč. Možná je to maličkost, ale v pondělí, když nebyl mezi dvanácti útočníky, v tréninku tvrdě makal. Myslím, že tím chtěl říct spoluhráčům i trenérům, že je dobrým parťákem. Sice se bude na první zápas jen dívat, ale nemíní to přijmout. Právě to chcete od soutěživých hráčů,“ dodal Lalonde.

Pokud jde o složení útoků na pátek, Jakub Vrána by měl hrát ve druhé formaci s Coppem a Perronem, Dominik Kubalík je až ve čtvrté lajně s Velenem a Ernem. Na první přesilovce (Bertuzzi, Larkin, Perron, Raymond, Seider) není žádný Čech. Vrána, Kubalík a Hronek jsou psáni na druhou přesilovku.

