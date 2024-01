Zadina vypráví o Hertlovi, Kalifornii i tátovi v Pardubicích. Návrat v příští sezoně? Uvidíme

Český útočník Filip Zadina prožívá v San Jose velmi náročnou sezonu. Když před začátkem ročníku dobrovolně nechal v Detroitu několik milionů dolarů za účelem větší vytíženosti, rozhodně nepředpokládal, že o tolik lepší to nebude ani na nové adrese. Čtyřiadvacetiletý forvard ve 44 letošních zápasech nasbíral 13 kanadských bodů za pět branek a osm nahrávek.

Zadinovi nenahrává ani fakt, že se nedaří celému San Jose, které je momentálně na předposlední příčce v Západní konferenci. „Je to samozřejmě náročné. Něco podobného jsem prožil už v Detroitu, takže tak nějak vím, co od takových situací očekávat. Těžké na hlavu i na fyzičku," říká hokejista, který v NHL kroutí třetí stovku utkání.

Do velmi složité situace se Žraloci dostali už na začátku sezony. Na první vítězství totiž dosáhli až ve dvanáctém utkání. Poprvé uspěli proti Philadelphii paradoxně ihned po dvou desetigólových debaklech.

„Dostat dvakrát za sebou deset gólů, to není nic příjemného. Prostě jsme si řekli, že se to musí změnit, že musíme hrát z obrany lépe. Nějaké maličkosti jsme v obraně změnili, abychom tak nepropadávali. Hned další zápas to konečně vyšlo,“ ohlíží se Zadina.

Když si to sedne, jsme těžkým soupeřem pro každého

Ačkoliv ve druhé polovině prosince a na začátku ledna mělo San Jose další velkou krizi, poměrně nedávno vyhráli Sharks tři utkání v řadě. Postupně zdolali Anaheim, Los Angeles i Rangers, jenže v úplně posledním střetnutí formu nepotvrdili, Buffalu totiž podlehli 2:5.

„Když si to všechno sedne a každý dělá věci, které má, tak jsme těžkým soupeřem pro každého. Není to vždycky o týmu, který hraje proti nám, ale je to také o nás. Při té šňůře proher to obvykle bylo tak, že už v prvních pěti minutách jsme dostali dva góly a poté jsme šli do oslabení,“ popisuje Zadina.

„Pak tam je třeba Vancouver, který má výbornou přesilovku. Dohánět dvoubrankový deficit proti podobným týmům je strašně náročné,“ uvědomuje si šikovný křídelník.

Horší forma Sharks se podepsala i do Zadinových statistik, v kolonce +/- má 27 záporných bodů. „Někdy tuto statistiku ovlivnit můžete, ale někdy tolik ne. To číslo není moc hezké, ale řekl bych, že minimálně půlka těch mínusů byla v situacích, kdy s tím člověk vůbec nic neudělá. Hodně jsem jich nabral i ve chvíli, kdy jsem sotva skočil na led. Byl jsem tam tři vteřiny a dostali jsme gól. Góly, nahrávky, body, trestné minuty, to člověk ovlivní, ale toto bohužel tolik ne. Teda ne úplně všechno," doplňuje.

Vydržet, zatnout zuby, doufat

Ovšem v kanadských bodech je to o poznání veselejší, Zadina je sedmým nejproduktivnějším útočníkem San Jose. A to na ledě tráví v průměru jen necelých 13 minut na utkání.

„Na ice time jsem tolik nekoukal, ale posledních několika zápasech je to o tom vydržet, zatnout zuby a doufat, že se to změní. Chci hrát tak, aby si trenér všiml, že jsem něco udělal dobře. Hrajete chvíli, sedíte pět minut, hrajete další chvíli, znovu sedíte...Máte dvě a půl minuty na třetinu. Snažím se prostě vždycky něco udělat, abych zaujal," poodkrývá účastník dvou juniorských a jednoho seniorského šampionátu.

Nejlepší chvíle této sezony zatím Filip Zadina prožil po boku svého českého parťáka Tomáše Hertla, se kterým v jedné formaci pár zápasů odehrál. „Tomáš je výborný centr, s ním je lehčí hrát. Ani nevím, kolik zápasů jsme spolu hráli, ale věřím, že nám to šlo dobře," hodnotí.

„Oba jsme bodovali. Navíc jsme měli šance, i když jsme ty body zrovna nedělali. Trenér se pak ale rozhodl to prohodit. Je škoda, že nehrajeme víc spolu, ale když tu šanci dostanu, snažím se toho využít,“ hlásí. „Tomáš je společně s Loganem Couturem klíčový hráč.“

Kromě Hertla má Zadina v San Jose i další dva české spoluhráče. Zadáky Jana Ruttu a Radima Šimka, jenž ale letos nastupuje na farmě. „Vždy je s kluky prostor na nějakou srandu, ale když přijde zápas, je to už bez ní. Každý se tam snažíme odevzdat sto procent, aby se vyhrálo. Pokud se ale nehraje a je zrovna volno, je tam srandy dost," opakuje Zadina.

Rád si ovšem popovídá také s ostatními spoluhráči: „Givaniho Smithe vlastně znám už z Detroitu. S ním se hodně bavím, nebo taky s Anthonym Duclairem. Všichni spolu vycházíme dobře, v tomhle to máme super."

Přesun do San Jose? Variant bylo více

Pro angažmá v San Jose se Filip Zadina rozhodl v létě, kdy se stal volným hráčem krátce poté, co v Detroitu požádal o předčasné ukončení smlouvy. Důvod? Chtěl hrát víc. Cítil, že mnoho prostoru už u Red Wings nedostane.

„Kdybych před sezonou věděl, že se San Jose budeme hrát takhle, asi bych udělal jiné rozhodnutí. To nikdo nemohl vědět. Ale pořád si stojím za tím, že tým špatný nemáme, jsou tady dobrá jména. Akorát si to na začátku moc nesedlo. Teď se z toho snažíme vyhrabat,“ navazuje Zadina.

„Sezona ale ještě neskončila, takže snad nějaké pozitivní stránky přijdou. Jsem rád, že můžu hrát tady v NHL. Je to super. Sezona ovšem není úplně přijatelná jak pro tým, tak pro hráče. Zatím si to nesedlo,“ krčí rameny.

Pardubický odchovanec přiznává, že v kontaktu byl v létě i s jinými týmy: „Ano. Bylo tam více variant, ale nevím, jestli je správné o tom teď mluvit.“

Přestože to hokejově Žralokům tolik nejde, život v Kalifornii si Zadina užívá: „Mám tady přítelkyni, máme psa, počasí je hezké. Vždy se snažíme něco vybrat, někam zajet. Chceme si vyčistit hlavu, chceme být pozitivní.“

„Super je hlavně počasí teď v zimě. V tomto období bylo loni v Detroitu mínus několik stupňů, naopak tady jdu na zimák v kraťasech a s mikinou. V tomhle je to příjemnější,“ pokračuje.

Pardubice? Nikdo se mě nesnažil stáhnout zpátky

V posledních dnech se sociálními sítěmi začala šířit spekulace, že by Filip Zadina ještě před koncem přestupní uzávěrky v Tipsport extralize mohl zamířit do rodných Pardubic, kde na pozici hlavního trenéra nedávno povýšil jeho otec Marek. „Sleduju, co se v Pardubicích děje, ale nikdo se mě nesnažil stáhnout zpátky,“ vyvrací fámy.

A co jeho případný návrat do Česka po konci této sezony? „Abych řekl pravdu, nějak jsem nepřemýšlel o tom, co se stane po sezoně. Jestli dostanu smlouvu? To nevím. Ale samozřejmě by bylo nádherné si zahrát v Pardubicích. Uvidíme.“

Um šestky draftu 2018 se snaží sledovat i jeho táta. „Když hrajeme dříve, snaží se koukat. To je v Česku třeba deset hodin večer. Víceméně to ale tolik nestíhá, samozřejmě toho má hodně,“ uzavírá Zadina.

