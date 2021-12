Zadina skóroval při výhře Red Wings, trefil se i Pastrňák

Uplynulá noc přinesla dva české a dva slovenské góly. Za českou stranu se dokázali prosadit Filip Zadina a David Pastrňák, zatímco za naše sousedy přesně mířili Tomáš Tatar s Erikem Černákem.

David Pastrňák (Boston Bruins)

Osmého gólu v sezóně se dočkal David Pastrňák, který se stal jediným střelcem Bruins v zápase proti Detroitu.





Filip Zadina (Detroit Red Wings)

Ve stejném zápase se dokázal střelecky prosadit i Filip Zadina, který se dostal do brejku a vyřešil ho dokonale. Pro mladého útočníka to byl čtvrtý gól v probíhajícím ročníku.





Tomáš Tatar (New Jersey Devils)

Čtvrtý gól v sezóně vstřelil Tomáš Tatar, který začíná být produktivní. Slovenský útočník svým gólem mírnil porážku New Jersey.





Erik Černák (Tampa Bay Lightning)

První gól v sezóně vstřelil slovenský obránce Erik Černák. A nutno dodat, že na tento gól nezapomene. Slovenský hokejista nahodil puk do rohu, odkud se kus černé gumy odrazil do brankoviště a brankář St. Louis si ho srazil do sítě.





Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins - Detroit Red Wings 1:2

David Pastrňák (BOS) – 1+0, 0 účast, 9 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 23:00

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:40

Jakub Zbořil (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:40

Filip Hronek (DET) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:39

Filip Zadina (DET) – 1+0, +1 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 12:23

Florida Panthers - Washington Capitals 5:4

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -2 účast, 0 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:18

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 21:14

New Jersey Devils - San Jose Sharks 2:5

Pavel Zacha (NJD) – 0+1, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:16

Tomáš Tatar (NJD) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:35

Radim Šimek (SJS) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:37

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:33

St. Louis Blues - Tampa Bay Lightning 4:3sn.

Erik Černák (TBL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:48

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:36

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:44

Nashville Predators - Columbus Blue Jackets 6:0

Jakub Voráček (CBJ) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:59

Dallas Stars - Carolina Hurricanes 4:1

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, 0 TM, čas na ledě 16:27

Andrej Sekera (DAL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 14:30

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 20:29

