Zadina možná nahradí v sestavě Kubalíka. Trenér vysvětluje, co od Čechů chce

Po úterní prohře 2:5 s Edmontonem hovořil trenér Red Wings Derek Lalonde o tom, že mužstvo potřebuje koncového hráče. Chce víc elitních borců se schopností poslat puk do sítě.

Existuje ještě šance, že jím bude Filip Zadina?

Český útočník sliboval kdysi manažerům některých klubů, že „když si ho na draftu nevezmou, nasází jim jednou spousty gólů“. V průběhu páté sezóny od draftu jich zatím má na kontě 25. Letos nulu. Teď se aspoň po zranění vrací zpátky do hry. Naskočit by mohl ve čtvrtek proti Calgary.

„Pravděpodobně,“ přikyvuje Lalonde. „Pořád jsme se nerozhodli. Trénuje. Je to něco, o čem se ještě budeme s trenérským štábem bavit.“

V této sezóně třiadvacetiletý útočník v devíti zápasech vůbec nebodoval a je jedním z českých zklamání v dresu Detroitu. Tím druhým je Jakub Vrána, nad jehož budoucností se smráká, pokud už se úplně nesetmělo. Podle posledních spekulací Steve Yzerman českého forvarda do konce ročníku už nejspíš nepovolá a v létě ho buď vymění nebo vyplatí.

Pokud jde o Zadinu, v zámoří nepřestávají doufat. Novináři nabízí analogii s Tagem Thompsonem, který dal do 23 let ve 145 zápasech jen 18 gólů. Loni explodoval na 38 a letos je těsně za polovinou sezóny na 34. Thompson šel v roce 2016 na draftu jako 26., Zadina dva roky po něm jako šestka.

Lalonde připomíná, že od Zadiny nečeká zázraky. „To samé, co od ostatních. Musí kontrolovat svojí hru. Neztrácet puky. Být zodpovědný při hře bez puku.“ I když nebude hned dávat góly, nemusí to nutně vadit. „Vaše ofenziva je vedlejší produkt. Ale musíte hrát dobře, jako to chceme od všech hráčů, bez puku. Samozřejmě, s jeho potenciálem a nastavením byste po něm měli chtít nějaké branky. Především ale chceme zlepšit jeho celoplošnou hru.“

Otázkou zůstává, koho trenér místo Zadiny posadí. Kandidátem na kyselé jablko je bohužel Dominik Kubalík. V posledních deseti utkáních dal jediný gól, a přestože stále má prostor na přesilovce, propadl se až do čtvrté lajny.

Vyčítají mu nedostatek sebevědomí. „Pro Kubyho je to jako u jiných hráčů. Když s něčím bojujete, musíte na tom neustále makat. Pořád vypadá dobře, jeho přístup je extrémně vysoký, pouze jeho hůl působí trochu nervózně. S tím se musí poprat,“ říká kouč.

