Začíná to vřít! Hráči Dallasu simulují, rýpe trenér Minnesoty

Už to začíná! Stačilo pár zápasů a týmy Minnesoty a Dallasu jsou na nože. Respektive jejich trenéři. Ti si přes média vyměňují poznámky o tom, kdo a jak (ne)simuluje. Není se co divit – tohle je play off, bojuje se všemi prostředky.

Všechno to začalo poté, co Stars dokázali vyhrát druhý zápas, čímž srovnali sérii na 1:1. Po utkání se totiž Pete DeBoer, trenér Dallasu, zmínil, že Minnesota byla v základní části šestým nejvylučovanějším týmem. A že jeho svěřenci jsou na to připraveni.

Výsledek? Minnesota v tomto utkání nasbírala 52 trestných minut, čtyřikrát padnul osobní trest. A také tři branky Dallasu v přesilovce.

„Měli jsme pocit, že někteří jejich hráči padali k zemi dost ochotně,“ prohodil Dean Evason, kouč Minnesoty. „Už jsme o tom mluvili, my totiž nesimulujeme. Ani nevíte, kolikrát v zápase mám nutkání nejradši hráčům říct, ať se o to snaží, abychom získali výhodu. Ale tohle neděláme.“

Když se to doneslo k DeBoerovi, musel pochopitelně svůj tým bránit. „Kdybych trénoval jeden z nejtrestanějších týmů v lize, asi bych dělal to samé,“ prohodil.

V nočním zápase se pak potvrdil trend této série. A dokonce se Evasonovi vrátila i jeho slova.

Zhruba v půlce posledního dějství Marcus Foligno, jeden z lídrů Wild, naznačoval vehementně rozhodčím, že některý z hráčů Dallasu simuloval. Jako by si vzal k srdci slova svého trenéra.

Nicméně uběhlo pár minut a na trestné lavici seděl právě Foligno. Za simulování. Nemuselo ho to sice moc trápit, jelikož Wild v té době vedli už 3:1 a společně s ním šel na trestnou za krosček Thomas Harley, ale šlo o vtipné dokreslení celé situace.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+