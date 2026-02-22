Záchrana sezony, nebo výprodej? Ve Winnipegu mají jasno, Toews mluví o loajalitě

20. února 11:30David Zlomek
Zatímco spousta fanoušků už nad touto sezonou zlomila hůl, hokejisté Winnipegu a jejich trenérský štáb zbraně neskládají. Do konce základní části zbývá odehrát šestadvacet duelů a Jets propastně ztrácejí jedenáct bodů na druhou divokou kartu v Západní konferenci. Přesto z kabiny zní odhodlání poprat se o zázrak a proklouznout do vyřazovacích bojů.
„Každý den se soustředíme jen na to, abychom se jako tým zlepšovali a pokusili se vydrápat na kopec,“ vzkázal fanouškům kapitán Adam Lowry „Všichni jsme soutěživí. Nechcete to prostě zabalit a odepsat sezonu jen kvůli tomu, v jaké jsme pozici. Stále věříme. Jo, bude to pro nás těžké se tam dostat, ale dokud nám neřeknou, že jsme definitivně mimo, budeme každý den bojovat, abychom se přiblížili k postupové čáře a zkusili tam proklouznout.“
Čísla jsou ale neúprosná. Winnipeg má po šestapadesáti zápasech na kontě pouhých dvaapadesát bodů. Jde o naprosto šokující propad oproti loňsku, kdy ve stejné fázi soutěže měli bodů jednaosmdesát a nakonec dokráčeli k zisku Presidents' Trophy pro nejlepší tým ligy se 116 body.
Hlavní trenér Scott Arniel připomíná, že hokejová historie pamatuje nejedno zmrtvýchvstání. „Loni jsme v prvním kole play-off hráli se St. Louis Blues na sedm zápasů. Běžte se podívat, kde byli loni přesně v tuhle dobu po turnaji 4 Nations,“ upozorňuje kouč.
Blues tehdy měli 55 bodů a základní část zakončili se ziskem 96 bodů, což jim zajistilo divokou kartu. „Máme tu skvělý příklad přímo v naší divizi, tým, který to loni dokázal. St. Louis muselo smazat obrovskou ztrátu. A každý rok se najde tým, který to dokáže. Pro mě to znamená starat se o své vlastní věci, prostě si hledět svého a vyhrávat zápasy,“ dodal Arniel.
Podobně bojovně je naladěn i centr Mark Scheifele. „Matematicky ještě nejsme vyřazeni,“ velí ofenzivní tahoun. „Nemůžete se soustředit na to, co bude za měsíc a půl, musíte se soustředit na další zápas, na další trénink a prostě makat dál.“
Spolu s krizí se v zámoří logicky množí hlasy, že by klub měl před uzávěrkou přestupů 6. března začít rozprodávat kádr a získat budoucí kapitál. Jets mají hned osm hráčů, kterým v létě končí smlouva. V obraně jde o Colina Millera, Lukea Schenna a Logana Stanleyho, v útoku pak o Colea Koepkeho, Gustava Nyquista, Tannera Pearsona a především Jonathana Toewse. K mání by mohl být i brankář Eric Comrie.
Generální manažer Kevin Cheveldayoff situaci s trenérem v posledních dnech probíral. „Samozřejmě ještě nevíte, jak to bude vypadat, protože s olympiádou jsou všichni generální manažeři tak trochu ve vyčkávacím módu,“ vysvětluje Arniel současné ticho na trhu.
Největší pozornost přitahuje sedmatřicetiletý Toews. On sám ale přiznává, že s vedením o výměně ani o nové smlouvě zatím nejednal a svou budoucnost neřeší. „Jsem tady ke všem loajální,“ prohlásil veterán na adresu vedení a majitele. „Dali mi obrovskou příležitost si za tým znovu zahrát. Věřím tomuhle týmu, že máme na play-off.“
