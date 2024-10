Zacha zahodil rukavice a mstil Pastrňáka! Skvělá práce, smekl kapitán Medvědů

Spoluhráči, kamarádi, mistři světa z Prahy. David Pastrňák a Pavel Zacha, semknutý český tandem ve službách bostonských Bruins. To, jak k sobě mají blízko, ukázal i moment z pondělního mače s floridskými Pantery. Pastrňák to schytal u mantinelu a Zacha bez váhání ukázal pěsti. Co na tom, že to není žádný bijec a a rval se v NHL teprve podruhé?

„Takhle se buduje týmová chemie.”

Brad Marchand, kapitán Bostonu, před Zachou za jeho kurážné počínání smekl. Aby ne, coby lídrovi mančaftu, se mu muselo líbit, jak se jeden parťák postavil za druhého.

Byť Zacha nejspíš musel naprosto přesně vědět, co ho čeká. Že nemá nárok a schytá pár tvrdých ran.

Vše se seběhlo následovně.

Greer, se kterým ještě loni (22/23) sedávali Pasta a spol. ve stejné šatně, si na havířovského kejklíře s osmaosmdesátkou počíhal u hrazení. Poté Pastrňáka trefil ještě Adam Boqvist.

Ruce rozhodčích zůstaly dole, zákrok to d Greera byl hraniční.

Pavel Zacha objects to A.J. Greer's hit on Pastrnak and drops the gloves. pic.twitter.com/5vEN6t9TM1 — Conor Ryan (@ConorRyan_93) October 14, 2024

Zacha neváhal a pokusil se trestat sám. Rozdílné zkušenosti se šarvátkami byly znatelné. Zacha inkasoval několik ostrých úderů a skončil na ledě.

„Byla to od něj skvělá práce,” ocenil Marchand jeho gesto. O Pastrňákovi prohodil: “Je to náš tahoun a oni po něm od začátku šli.”

Mimochodem, Zacha se bil po šesti letech, při premiérovém pěstním souboji čelil ještě jako Ďábel z New Jersey Nikitovi Zadorovovi.

Ano, nově jsou kumpány.

Zachu vyzdvihl i kouč Jim Montgomery: „Líbilo se mi, co udělal. Bránil našeho nejlepšího plejera.”

Rukavice shodil i Marchand, opět kvůli Pastrňákovi.

Proč? Jeden z elitních kanonýrů celé NHL se nechal strhnout vypjatou atmosférou duelu s Cats a později, než snesou pravidla, dohrál soupeře a inkasoval za to dvě minuty.

Mezi Floridou a Bostonem vzniká silná rivalita, pramenící z jara 2023, kdy Bruins s outsiderem po suverénní a rekordní základní části senzačně vypadli v prvním kole play-off.

Po bitvě na sedm utkání.

Každé vzájemné měření sil je od té doby hodně intenzivní. K smíru nepřispěly ani letošní vyřazovací boje, ve kterých Marchanda skrytě praštil pěstí Sam Bennett.

Tentokrát se o gradaci atmosféry výrazně přičinili i borci, od nichž by to čekal jen málokdo: duo ofenzivně nadaných krajanů Zacha s Pastou.

Poznámka na okraj: Pastrňák se, poté co skóroval v každém z úvodních třech zápasů nové sezony, poprvé střelecky odmlčel.

