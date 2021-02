Zacha řádí, bodoval osmkrát za sebou! Má neuvěřitelnou střelu, smeká kapitán Ďáblů

Když se loni NHL náhle zastavila kvůli světové pandemii, muselo to Pavla Zachu minimálně mrzet. Spíš ho to - čistě ze sportovního hlediska - dost štvalo. Vždyť český hokejista zrovna podával výborné výkony a ukazoval, proč se v roce 2015 stal šestkou draftu. Byl ho plný led, sbíral body, nastupoval do všech herních situací. Zacha tehdy zjistil, že v NHL může být víc než jen poctivým dříčem. Že má na to patřit k tahounům Devils. A vytyčil si jasný cíl, chtěl se mezi lídry New Jersey zařadit. Povedlo se, momentálně prožívá úžasné období a jednoduše válí. Po čerstvé tříbodové show je neproduktivnějším borcem z celé kabiny.

Už osm zápasů trvá Zachova parádní série.

Nastartoval ji na konci ledna proti Buffalu a proti Sabres ji nyní také skvostným představením protáhl. Blýskl se dvěma asistencemi a hlavně vítězným gólem, trefil se v prodloužení bombou k tyči. "Má neuvěřitelnou ránu, jednu z nejlepších střel zápěstím v NHL," smekl před ním kapitán Nico Hischier.

Právě s ním a už dlouhodobým parťákem Jesperem Brattem Zacha nastupuje. A česko-švédsko-švýcarskou spolupráci si nemůže vynachválit. "Hrát s Nicem a Jesperem je ohromná zábava, pomáháme si, pracujeme jeden pro druhého. Každý jsme silný v něčem jiném," pověděl Zacha pro klubovou TV.

Na brněnském rodákovi je vidět, jak si na kluzišti věří. Kličkuje, cpe se do zakončení. Všímá si toho i kouč Lindy Ruff, který na Zachu rád sází. "Myslím si, že je se svou hrou spokojený. A náš tým je lepší, když máme Pavla mezi mantinely," dodává.

Zachovi se vyplácí jeho pracovitost. Třeba hodiny, kdy dřel na horském kole ve vysokých nadmořských výškách. Nebo věčné pilování výstavní střely, kterou mu po posledním mači pochválil i Ruff.

Zároveň je zjevné, že pro NHL potřeboval zesílit a dozrát, aby mohl na ledě prodávat kvality, které ho vynesly na draftu tak vysoko. Klidně o něm můžete mluvit jako o "late-bloomerovi." Hráči, co potřeboval na využití svého potenciálu více času. A pak rozkvetl naplno.

Podobně se v NHL postupně zlepšoval třeba Ryan Getzlaf a srovnání s holohlavým kapitánem anaheimských Kačerů nepokulhává ani v dalších ohledem. Na podobné chvalozpěvy ale ještě bude času dost, pro Zachu je v této chvíli zásadní, aby neustrnul. Aby se dál zlepšoval.

"Ví, v jakých činnostech má rezervy a pracuje na tom, aby je odstranil," říká Ruff. Líbí se mu jeho zápal a vůle se posouvat kupředu. To, jak se rve o každý puk, jak se usilovně snaží zlepšit v náročným soubojích u mantinelu. "Maká naplno," podotýká zkušený trenér.

Zachovi se za poslední roky mnozí lidé smáli. Co na tom, že mnohdy o hokeji věděli jen to, že se hraje s pukem. Rýpali do něj, že je pouze marketingovým produktem svého otce. Trefovali se do toho, že neprožil běžné dětství a obětoval kariéře mnohé.

Nenechali si pro kritiku ujít jedinou příležitost. Když nedávno minul ve vyložené příležitosti prázdnou klec, hned byl v jejich očích za protežovaného břídila.

Ano, cílevědomost a odlišnost od normálu se v Česku nenosí. Zaváhání se lidem, kteří se vymykají, v naší kotlině neodpouští. Zacha ale na škarohlídy nedbal.Odhodlaně pracoval dál, adaptoval se na zámořský hokej i životní styl. Teď zcela po zásluze sklízí ovoce a je s 12 body neproduktivnějším hráčem New Jersey.

A může být ještě líp. Kam až Zachova hvězda vystoupá?

