Zacha na odchodu? Bruins zvažují výměnu českého útočníka

Boston Bruins rozvířili vody přestupového trhu a podle zákulisních informací jsou ochotni naslouchat nabídkám na několik svých hráčů. Zatímco největší pozornost přitahují jména jako Brandon Carlo nebo Justin Brazeau, do diskuze se dostává i český útočník Pavel Zacha.

Vedení Bruins se údajně nebrání rozhovorům o výměně hráčů s končícími smlouvami i těch, kteří mají ještě několik let platný kontrakt. Koresponduje to tak s nedávným vyjádřením generálního manažera Dona Sweeneyho. „Budeme opatrnější,“ naznačil. „Pokud by se přesto naskytla výhodná možnost, klub ji zvažuje, ale hlavním cílem je už teď budovat tým i do budoucna."

Podle informací Daily Faceoff se Boston zajímá o možnosti trejdů nejen v případě zmíněného Carla, ale také dalších ofenzivních opor včetně Zachy, Charlieho Coyla a Morgana Geekieho.

O jednoho z klíčových obránců Bruins, Brandona Carla, projevili podle Anthonyho Di Marca zájem například Calgary Flames. Carlo má sice ve smlouvě klauzuli o omezené výměně, přesto je podle zasvěcených zdrojů v Bostonu možnost jeho odchodu na stole. Stejně tak se spekuluje o tom, že pokud by se trejd neuskutečnil do páteční uzávěrky přestupů, jednání by mohlo pokračovat během léta v době draftu.

Zatímco Carlo má ještě dva roky platný kontrakt s cap hitem 4,1 milionu dolarů, situace Pavla Zachy je méně jasná. Český forvard, který patří mezi stabilní členy sestavy, se v Bostonu etabloval jako spolehlivý bodový přispěvatel. Bruins ale mohou chtít upravit svou soupisku a Zacha by mohl být jedním z hráčů, na kterých by se dalo získat zajímavé posily do budoucna.

Výměny v Bostonu nejsou vyloučené a další dny mohou přinést zajímavé změny. Zůstane Zacha součástí Bruins, nebo se bude muset stěhovat?

