Zacha na MS nepojede. Omluvil se kvůli končícímu kontraktu v NHL

„Řekl mi, že nemá smlouvu a že mu agent nedoporučil jet na mistrovství," vysvětluje Nedvěd v rozhovoru pro iSport.cz. „Opáčil jsem mu, že mi je jedno, co říká agent, ale zajímá mě, co si myslí a jak se rozhodne on. Pavel zopakoval, že nepojede."

Zachovi po sezoně skončí smlouva s Devils – a nechce proto riskovat zranění, které by mu vyjednávací pozici mohlo dost ztížit.

Čtyřiadvacetiletému útočníkovi dobíhá kontrakt na 2,25 milionu dolarů ročně. V létě si může říct o pořádné navýšení, v sezoně 2020/2021 se totiž vymanil z pozice defenzivního specialisty a vyhrál týmové bodování New Jersey.

Letos je se třinácti góly z 56 utkání šestým nejlepším střelcem Devils a v klubové produktivitě je s 28 body osmý. Národní tým proto se Zachou počítal pro mistrovství světa jako s jedním z lídrů, jenže urostlý forvard se z reprezentační akce znovu omluvil.

Někdejší šestka draftu do NHL se zatím na žádné velké seniorské akci s národním týmem nepředstavila: Zacha se ze zdravotních důvodů omluvil třeba z MS 2019 a 2021.

A kvůli končící smlouvě v NHL nepoletí ani teď do Finska...

„Nevadí. Je to minus hlavně pro něj. Jsem si naprosto jistý, že i bez Pavla sestavíme velmi silný tým,“ dodal pro Sport Nedvěd, který je aktuálně na inspekční cestě v zámoří a účast na MS mu už přislíbili Jakub Vrána, Filip Zadina nebo Filip Hronek.

