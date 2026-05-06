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NHL

Zacha jako hvězda trhu? Boston zvažuje budoucnost své české opory

20. června 9:00

David Zlomek

Zažil dosud nejlepší sezonu v kariéře, přesto nemá svou budoucnost v Bostonu stoprocentně jistou. Český centr Pavel Zacha vstupuje do posledního roku své stávající smlouvy a vedení Bruins má podepsání nového kontraktu jako svou nejvyšší letní prioritu. Generální manažer Don Sweeney však nevylučuje ani případný trejd. Na trhu je totiž obrovský nedostatek elitních středních útočníků, Boston tak aktuálně bedlivě naslouchá dotazům od konkurence.

Zacha v uplynulém ročníku 2025/26 zaznamenal své kariérní maximum. V 78 zápasech nastřílel 30 gólů a posbíral celkem 65 bodů. Tohoto ofenzivního vrcholu navíc dosáhl paradoxně v situaci, kdy jeho průměrný čas na ledě klesl o více než dvě minuty na zápas. O fantastické výkony se tak může tvrdě opřít hned 1. července, kdy oficiálně získá právo podepsat prodloužení svého současného kontraktu, který rozpočet klubu zatěžuje částkou 4,75 milionu dolarů ročně.

Jak informuje Pierre LeBrun z The Athletic, prodloužení smlouvy je sice pro Boston plánem A, ale to neznamená, že jsou vůči zájemcům hluší. Bruins sice českého útočníka aktivně nenabízejí na trhu, pouze zjišťují, zda náhodou nepřistane nabídka, která se jednoduše nedá odmítnout. Během posledního týdne se navíc už několik týmů skutečně ozvalo. Sám hráč drží v rukou částečnou kontrolu nad svým osudem, jelikož 1. dubna předložil vedení seznam osmi klubů, kam podle své klauzule nesmí být vyměněn.

Od svého příchodu z New Jersey před čtyřmi lety prošel Zacha neuvěřitelnou proměnou. Z nevyrovnaného hráče třetí či čtvrté formace se vypracoval na naprosto stabilní oporu elitní šestky. V dresu Bruins pokaždé překonal hranici 47 bodů za sezonu, vinou zranění vynechal za celou dobu pouhé čtyři zápasy a dlouhodobě si po celou dobu svého angažmá drží tempo 58 bodů na kompletní ročník.

Tato produkce na úrovni elitního druhého centra si pochopitelně vyžádá výrazné finanční přidání. Analytická platforma AFP Analytics projektuje, že si Zacha může říct o pětiletý kontrakt s průměrným ročním příjmem lehce přes 7,3 milionu dolarů. Svým platem by se tak přiblížil Eliasi Lindholmovi (7,75 milionu), u nějž se vzhledem k jeho nedávnému ofenzivnímu trápení v dresu Bostonu dá argumentovat, že Zacha má aktuálně dokonce ještě vyšší hodnotu.

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