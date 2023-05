Začátek rivality o osm let později. Eichel se střetne s McDavidem

Měla to být další hokejová rivalita. Jako Ovečkin proti Crosbymu. Když šel v roce 2015 z prvního místa na draftu Connor McDavid a následoval ho Jack Eichel, mluvilo se o tom, že právě tito dva budou tvářemi hokeje na roky dopředu. Nová rivalita se ale nezrodila. Nejen proto, že McDavid hraje svou ligu, ale také proto, že se až doteď moc nepotkávali. Semifinále konference však rivalitu může probudit.

McDavid se vydal přímou cestou ke statusu superhvězdy, většinu individuálních trofejí má poslední dobou předplacenou právě on. Je bez debat nejlepším hráčem ligy, přepisuje rekordy a rychle upevňuje status mezi nejlepšími hráči všech dob. S 850 body v 569 zápasech by mohl dosáhnout tisícibodové hranice již v příští sezóně.

„To, co předvádí, je historické,“ smekl před ním Eichel.

Tomu se tolik nedaří. V Buffalu se hodně trápil, nesedělo mu vedení ani trenéři. Ničemu nepomáhaly ani zdravotní problémy. Po přesunu do Las Vegas ale ožil a v play off ukazuje, že má na to být tím elitním hráčem, jak se předpokládalo.

A právě v play off se oba střetnou. Bude to víceméně poprvé od onoho roku 2015, kdy by mohlo jít o trochu vyostřenější souboje a náznak rivality.

„Byli jsme oba jinde, v různých konferencích a moc jsme spolu nehráli,“ pokrčil rameny McDavid. „Myslím, že tento příběh o rivalitě je už dávno pryč. Od té doby uplynula dlouhá doba.“

McDavid má rozhodně pravdu, vzájemná rivalita rozhodně není něčím, co by plnilo novinové titulky. Eichel však dobře ví, že během následujících dvou týdnů má velkou příležitost rivalitu rozdmýchat.

„Každý chce vyhrát, no ne?“ zeptal se řečnicky Eichel. „Každý se chce předvést, hrát dobře proti elitním hráčům.“

Trenér Golden Knights Bruce Cassidy dodal, že věří, že Eichel je schopný tenhle souboj vyhrát.

„Pro Jacka je to dobře,“ řekl Cassidy. „Je pro něj skvělé, že má konečně příležitost zahrát si proti těm nejlepším. Jack miluje play off. Hraje s velkým impulsem, je to přesně něco pro něj.“

