Záblesk naděje v promarněné sezoně. Toronto si zamilovalo nováčka

26. března 10:00David Zlomek
V sezoně, která pro Toronto Maple Leafs připomíná spíš nekonečné čekání na vysvobozující závěrečnou sirénu, se v úterním zápase v Bostonu zrodil příběh, který fanouškům Javorových listů konečně vlil krev do žil. Dvacetiletý nováček Easton Cowan sice v zápase nezapsal ani bod, ale stal se absolutním hrdinou večera, když bez váhání vystartoval na bostonskou věž Nikitu Zadorova.
Ruský obr nevybíravě přišpendlil na mantinel kapitána Johna Tavarese a Cowan, který je o hlavu menší a o 30 kilo lehčí, okamžitě shodil rukavice. „V tu chvíli prostě jen vypnete, máte rudo a jdete do toho,“ popisoval své jednání po výhře 4:2.
Toronto bylo začátkem měsíce pod palbou kritiky, když nikdo z hráčů na ledě okamžitě nepotrestal Radka Gudase za likvidační zákrok na Austona Matthewse. Cowan si tuhle lekci vzal k srdci. „Předvedl neuvěřitelný charakter. Ten kluk má v sobě prostě to správné nastavení. Ví, co se má v takovou chvíli udělat,“ nešetřil chválou trenér Craig Berube, který Cowana po zápase odměnil týmovým pásem pro nejlepšího hráče.
Samotný John Tavares neskrýval vděčnost a po druhé třetině svému mladému ochránci osobně děkoval přímo na ledě. „Hraje s obrovskými emocemi a denně cítíte to jeho nadšení, s jakým jde do každého souboje. Vsadím se, že se teď cítí skvěle,“ dodal Tavares. „Moc si toho vážím. Způsob, jakým se mě zastal, vypovídá vše o jeho oddanosti k týmu. Mám o něm jen to nejlepší mínění a on dál dokazuje, že do téhle ligy patří.“
I když Toronto letos pravděpodobně do play-off neproklouzne, Cowanův výkon byl pro kabinu obrovskou vzpruhou. „Je to kluk, kterému prostě musíte fandit. Když vidíte nováčka v jeho první sezóně, jak se takhle postaví za lídra, udělá to s morálkou v šatně divy,“ dodal gólman Anthony Stolarz.
„Je to profík, skvěle se o sebe stará a je s ním sranda. Tahle jeho energie je v šatně nesmírně důležitá,“ poznamenal ještě Matthew Knies. Zadorov sice za svůj hit vyfasoval pětiminutový trest a později si ho v pěstním souboji podal ještě Dakota Joshua, ale jméno, které po zápase v TD Garden rezonovalo nejvíc, bylo Easton Cowan.
Toronto sice hraje o čest a o to, aby jejich volba v draftu neskončila v rukou Bruins, ale díky Cowanovi alespoň ukázalo, že se v něm i v těžkých časech stále bije srdce bojovníka. „Kluci tam vletěli a chránili spoluhráče, což je skvělé vidět. Eastonovi patří velký kredit, že šel po takovém chlapovi,“ uzavřel spokojený Berube.