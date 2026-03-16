Za trestem pro Gudase si stojím, nedíváme se hned na jmenovky! Parros odmítá kritiku

18. března 14:30Tomáš Zatloukal
Ocitl se pod palbou jízlivých komentářů. Fakt, že Auston Matthews přijde o závěr sezony, jistě v kombinaci s tím, že byl hvězdný Američan sestřelen opakovaně trestaným Radko Gudasem, rozpumpoval krev v žilách nespočtu hokejových fanoušků. S poznámkami na adresu George Parrose, šéfa Oddělení pro bezpečnost hráčů NHL, se ale ozvali třeba také Matthewsův agent Judd Moldaver, Connor McDavid a další postavy z branže. Bývalý bijec si ovšem za svým verdiktem potrestat českého mazáka stopkou „jen” na pět mačů stojí.
To, že Gudas dostane maximálně pětizápasovou stopku, bylo jasné o chvíle, kdy byl předvolán k telefonickému slyšení. Větší „flastr” po drátě vyfasovat nelze.
„Předpokládal jsem, že Matthews je zraněný. I tak jsem se rozhodl pro slyšení po telefonu. Rozhodně to nebylo tak, že jsem se nejdřív přiklonil k tomu, že si s Gudasem jen zavoláme, a pak zjistil, že došlo ke zranění, a začal litovat, že jsem si ho nepředvolal osobně…,” popisuje Parros, jak probíhalo udělování suspendace.
Odmítl spekulace o tom, že by se unáhlil. A že kvůli tomu přišel o možnost dát kapitánovi anaheimských Kačerů adekvátnější trest (viděno optikou Parrosových kritiků).
„Za délkou stopky si stojím. Rozhodli jsme se pro ní z dobrých důvodů. Když vyhodnocujeme, co se na ledě přihodilo, díváme se na danou akci, ne na jmenovky na zádech. Až poté, co si řekneme, že daný moment je hodný dodatečného potrestání, začneme se zaobírat hráčem, jeho historii, vezmeme do úvahy fakt, jestli došlo ke zranění…. Takhle to chodí pokaždé,” vysvětluje Parros pro NHL.com proces.
„A takhle jsme postupovali samozřejmě také tentokrát a myslíme si o našem verdiktu, že je příhodnou reakcí na tento zákrok,” dodává. Naráží tak na možná lehce prvoplánové výtky, že přece Gudas byl suspendován už popáté, a tak měla být jeho nedobrovolná pauza automaticky mnohem delší...
Parrose nikterak nerozhodila slova od Moldavera o tom, že by si „disciplinární komise” zasloužila pozastavení činnosti. „Copak někoho překvapuje, že se agent postaví za svého hráče a bojuje za něj? Mě ani v nejmenším. Zaznělo toho hodně, což je pro dnešní svět, kterému vládnou sociální sítě, typické… Ale to není mou starostí se tím zabývat.”
Někdejší elitní rváč se vyjádřil i k názoru Connora McDavida, že by měl být proces, jakým pracuje Oddělení pro bezpečnost hráčů NHL, přezkoumám.
„My v něj ale máme v důvěru, pracujeme takhle dlouhou dobu a věříme, že takhle je to nastavené správně a proces vede ke konzistentnímu rozhodování. Nad každým verdiktem se dost zapotíme, nerodí se lehce, nejde o rozmar jednoho člověka, ale zákroky posuzujeme jako tým. Ti kluci, kteří se na uložených trestech se mnou podílí, jsou bezvadní, dělají skvělou práci a hráči NHL by nám měli důvěřovat,” míní.
Působí sebejistě. Až neomylně. Kritika ale neutichá. Srovnání některých trestů vypadá na první dobrou až křiklavě. Ve funkci je Parros už téměř dekádu, ale že by měl nějakou obří autoritu, pověst šalamounského soudce? Kdepak, sporných verdiktů přibývá a možná nastal čas na změnu...