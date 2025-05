Za Pastrňákem a spol.! Litvínov ztrácí Zajíčka, klaply námluvy v NHL

Černé a žluté zůstane věrný. Jenom už ne v Litvínově. Kývl na novou misi, největší výzvu kariéry. Posun, o kterém se x měsíců spekulovalo. Nadějný brankář Šimon Zajíček brzy poletí za oceán, s věhlasnou organizací v Bostonu podškrábl roční nováčkovský kontrakt.

Pár let zpátky se otrkával v Kadani, Ústí nad Labem, Mostě nebo Bílině. Dřímal v něm talent, na juniorské úrovni si toho všímal každý. Své místečko v kabině áčka si ale musel tvrdě vydobýt.

V létě 2022 zdvihl pár obočí v letní přípravě, zkraje sezony vytlačil ostříleného kolegu Denise Godlu na střídačku. Poprvé se na delší úsek zahnízdil v extraligovém revíru a na konci sezony se dočkal nominace na nováčka roku.

Na severu Čech se točili trenéři, od každého jste ale slýchali to samé – tenhle kluk to někam dotáhne. Verva reagovala, kovaného flegmatika si pojistila dlouhodobým kontraktem de facto na čtyři roky. Na počátku února aktivovala opci, ale... Už v té době registrovala zástup zájemců z nejlepší ligy světa.

Strmý progres katapultoval třiadvacetiletého muže s maskou do reprezentace, se zkušenějším parťákem Matejem Tomkem utvořili jeden z TOP tandemů v Česku. A Zajíčkovy cifry? Žádný gólman letos nevymrštil úspěšnost zákroků výš (92,97 %). I náhled do analytických statistik vás nutí z pusy vypouštět superlativy.

Vycházející brankářskou hvězdu ze srdce Evropy nakonec klofl Boston. „Je to splněný sen. Myslím, že kvůli tomuhle každý hraje hokej. Jsem rád, že jsem dostal šanci a budu se snažit jí využít na 110%. Jednání bylo velice příjemné a potěšil nás velký zájem a pozitivní přístup,“ popsal Zajíček pro web Hokej.cz. Za rok by si měl vydělat 872 tisíc dolarů.

„Šimon dlouhodobě prokazoval nadstandardní výkony jak v TELH, tak na mezinárodní úrovni. Po delším zvažování vícero nabídek jsme se rozhodli podepsat tuhle,“ doplnil David Hamal, hokejový agent z agentury GMG Hockey.

Systém Bruins aktuálně čítá čtyři brankáře pod smlouvou. Prostor mezi tyčemi má stát na Jeremym Swaymanovi a Joonasi Korpisalovi, za nimi bude číhat na příležitost vousatý sympaťák z Frýdlantu.

Orct: Zajda je ucelený brankář, umí využít rychlost

Trenér brankářů Zdeněk Orct z Litvínova věří, že Zajíček má kvality na to, aby se v obrovské konkurenci prosadil. „Ukáže až čas, jak se s tím popere. Jeho největší předností je fyzická připravenost a čtení hry, pohyb. Je to ucelený gólman, velmi dynamický a přitom působí velmi úsporně. Rychlost umí využít, když je to potřeba,“ rozebral silné stránky uznávaný odborník.

„Jsem za něho strašně rád. Beru to i jako výsledek naší společné práce. Myslel jsem, že ještě rok vydrží, ale první půlku sezony měl zkrátka vysoce nadstandardní. Chtěl bych mu popřát hodně štěstí,“ přidal pro web Hokej.cz Orct.

Pro chemiky to zároveň znamená, že budou muset k Tomkovi do brankoviště shánět nového kumpána. Podle informací Hokej.cz by měl mít pod Krušné hory ze zámoří namířeno 22letý mladík Pavel Čajan. Zvěsti o jeho návratu do Evropy už před časem přinesl server eliteprospects.com.

