Za pár dolarů do Rangers? Nebylo o čem přemýšlet, tvrdí Wheeler

Ve Winnipegu už se možná cítil opotřebovaně. A asi to tak cítila i druhá strana. Blake Wheeler přišel před sezonou o status kapitána a po jejím konci byl vyplacen ze smlouvy. Na práci ale dlouho nečekal, hned po pár minutách po otevření trhu podepsal se slavnými Rangers.

Pro Wheelera to nebyly jednoduché dny. Přestože u Jets strávil dvanáct sezon, uvedl, že věděl, že vyplacení a rozchod přijde.

„Jsem neuvěřitelně vděčný za všechno ve Winnipegu,“ řekl Wheeler v pondělí. „Hrát dvanáct let na stejném místě, to se moc lidem nepoštěstí. Jsem městu, organizaci a fanouškovské základně jen vděčný. S hrdostí můžu říct, že jsme od stolu odešli jako chlapi. To se ne vždy stává, když někdo odchází, zejména po dlouhém působení na určitém místě. Komunikace byla skvělá, zejména v posledních týdnech, kdy jsme věděli, co můžeme očekávat. Věci se vyvíjely přátelsky.“

Teď už je to za ním a může se těšit na to, co pro něj bude velkou příležitostí v New Yorku, kde podepsal na rok a 800 tisíc dolarů.

Rangers vstupovali na trh bez velkého prostoru pod platovým stropem a s tím, že potřebují pravé křídlo do prvních dvou útoků.

„Pokud takovou příležitost dostanu, věřím, že je to oblast, ve které mohu vyniknout,“ řekl Wheeler, který v srpnu oslaví 37 let. „Když se podíváte na soupisku, zjistíte, že je plná světových jmen, zejména v útoku.“

Rangers se v minulé sezóně snažili vyřešit díru na pravém křídle a před uzávěrkou přestupů získali Patricka Kanea i Vladimira Tarasenka. Oba ale prchli jako volní hráči.

Wheeler by se v minulé sezóně umístil v bodování Rangers na pátém místě za Panarinem (92), Zibanejadem (91), obráncem Adamem Foxem (72) a Trocheckem (64).

Nejproduktivnější pravé křídlo? Kaapo Kakko se 40 body v 82 zápasech.

„Vím, že jsem stále schopen hrát velkou roli a odehrát velké minuty,“ řekl Wheeler. „Můžu hrát na vysoké úrovni, hrát s dobrými hráči. To je jeden z důvodů, proč byl New York tak atraktivní, kvalita hráčů na soupisce. Věřím, že mohu být dobrou volbou, abych pomohl těmto klukům být lepšími.“

