Za minutu dvanáct. NHL se dohodla s kanadskou vládou na pokračování play off

NHL to odkládala, jak jen to šlo. Na rozdíl od dalších vrcholných profesionálních soutěží v Severní Americe má v Kanadě příliš mnoho týmů, takže přistoupila ke striktnímu oddělení. Kanada byla separována do samostatné divize. Po dvou kolech ale dochází k nevyhnutelnému. Ve hře už je jediný kanadský tým. Vítěz divize čeká na soupeře z USA.

A to jsou teď dva hodně oddělené světy.

Zatímco ve většině států USA se život vrací do normálu, fanoušci ve stále větším počtu navštěvují stadióny, prostě pozvolný návrat do stavu před pandemií, v Kanadě jako by se zastavil čas. „Kanadská vláda setrvává na mnohem konzervativnějším přístupu ke covidu 19,“ píše server CBS Sports. Pro NHL to znamenalo problém, který naštěstí došel řešení.

Za minutu dvanáct!

Podle zprávy ESPN, kterou postupně přebírají další zdroje, dosáhla NHL s kanadskou vládou dohody, která umožní jejím týmům překračovat hranice mezi Spojenými státy a zemí javorového listu, a to počínaje semifinálovými sériemi Stanley Cupu.

Americké kluby musí cestovat do Montrealu privátním letadlem. Na místě budou každý den všichni testováni a pochopitelně neuniknou neprodyšné bublině. Tzn. izolace a žádný kontakt s veřejností. Canadiens pro změnu mohou cestovat do USA i zpět za příznivějších podmínek. Byť i tento stav probouzí lidovou tvořivost a fanoušci se baví (viz obrázek).

„National Hockey League je velmi vděčná kanadské vládě a federálním zdravotníkům, že umožnila kanadskému týmu během semifinálové a eventuální finálové série hostit americká mužstva na vlastním hřišti,“ stojí v prohlášení NHL.

V opačném případě by musel Montreal dohrát zbytek play off v USA. Kanadská mužstva v Major League Baseball, Major League Soccer a dalších soutěží takto fungovala od začátku sezóny. Tento scénář se naštěstí NHL povedlo v závěru ročníku odvrátit.

Dodejme, že šíření viru v Kanadě i v USA setrvale klesá.

